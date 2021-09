Potsdam/Werder

Gemeinsam mit seinem Bruder Johannes führt Michael Schuke das im 19. Jahrhundert in Potsdam gegründete Familienunternehmen in siebter Generation. Als Wirtschaftsunternehmen und Orgelbaumeister ergänzen sich die Brüder fachlich. Die Alexander Schuke Orgelbau GmbH ist seit 2004 in Werder/Havel beheimatet.

Herr Schuke, heute lassen sich auf elektronischem Wege die tollsten Soundeffekte zaubern. Warum baut man im 21. Jahrhundert überhaupt noch Orgeln?

Michael Schuke: Es gibt einen großen Unterschied, den jeder Mensch auch deutlich wahrnehmen kann. Bei der elektronischen Klangerzeugung kommen die Töne aus Lautsprechern. Und bei der Orgel werden die Töne von den Pfeifen erzeugt. Eigentlich könnten Sie diese Frage jedem Instrumentenbauer stellen, denn die Klänge aller analogen Instrumente, etwa von Klavier, Geige oder Flöte, lassen sich auch digital imitieren.

Die Brüder Alexander (l.) und Michael Schuke führen heute das Unternehmen Alexander Schuke Orgelbau GmbH. Quelle: Schuke Orgelbau

Sie sind die größte Orgelbau-Firma weit und breit, haben 21 feste Mitarbeiter. Restaurieren Sie überwiegend oder bauen Sie vor allem neue Orgeln?

Michael Schuke: Es gibt noch größere Firmen, etwa Rieger-Orgelbau in Österreich oder Orgelbau Klais Bonn. Aber wir sind eine von etwa 40, 50 Firmen, die das ganze Leistungsspektrum abdecken – von Neubau über Restaurierung, Wartung, Stimmung und Pflege bis hin zum Metallpfeifenbau. Insgesamt gib es in Deutschland etwa 400 Orgelbau-Firmen. Mit einem Neubau-Auftrag sind schnell mal alle Mitarbeiter über ein bis zwei Jahre beschäftigt. Wenn aber gerade kein solcher Großauftrag ansteht, lassen sich mehr Restaurierungs- und Reinigungsarbeiten durchführen.

Was sind Ihre Lieblingsorgeln im Land Brandenburg?

Michael Schuke: Es gibt viele schöne Instrumente. Besonders interessant sind aber die beiden großen Orgeln in der Stadt Brandenburg. Die historische Wagner-Orgel im Dom haben wir restauriert. Und wenn man in die Katharinenkirche geht hat man den direkten Vergleich zu einer Orgel, die zum Teil neu gebaut wurde. Hier lässt sich erleben, was die alten Orgelbaumeister für großartige Klänge geschaffen haben, denn die Orgeln in der Katharinenkirche setzt sich aus drei unterschiedlichen Zeitschichten zusammen. Sie wurde von uns kürzlich mit einer elektronischen Ansteuerung der Pfeifen von einem zusätzlichen mobilen Spieltisch ausgestattet.

Der Organist Fred Litwinski nach der Rekonstruktion der Orgel in der St. Katharinenkirche in Brandenburg/Havel vor dem neuen Spieltisch. Quelle: Rüdiger Böhme

Gibt es zeitgenössische Orgelkompositionen, die Sie besonders schätzen?

Michael Schuke: Es gibt interessante moderne Orgelliteratur, aber einen favorisierten Komponisten möchte ich nicht hervorheben. Ich liebe es, wenn die Musik harmonisch ist und ein schönes Klangerlebnis im Raum ergibt. Experimentelle Orgelmusik ist Geschmackssache und kann durchaus interessant sein. Durch eine Windabschwächung werden neuerdings gern neue Klangeffekte erzeugt, die man bisher von Orgeln nicht kannte.

Im letzten Jahrhundert wurde der Blasebalg durch ein elektrisches Orgelgebläse ersetzt. In diesem Jahrhundert hält die Digitalisierung im Orgelbau Einzug. Neuerdings lassen sich schon per Touchscreen die Register ziehen oder von mobilen Spieltischen aus die Orgelpfeifen ansteuern. Wie bewältigt eine Firma wie Ihre diesen Technologiesprung?

Michael Schuke: Es gibt heute spezielle Firmen, die sich auf die elektronische Anlage spezialisiert haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Eigene Hardware-Spezialisten, Programmierer und Software-Entwickler sind für die meisten Orgelbaufirmen nicht zielführend. Wir als Orgelbauer suchen mit den Organisten, den Sachverständigen und den Zulieferern das Gespräch, um zu erkunden, welche Sonderfunktionen gewünscht sind, wie die Ansteuerung oder die ein oder andere Kombination erfolgen soll. Das ist schon seit Jahrhunderten so, dass die Organisten von den Orgelbauern neue Lösungen erwarten. Wir setzen das mit unserem langjährigen Fachwissen professionell um. Durch die Digitalisierung lässt sich viel Neues ermöglichen. Aber die kleinen Orgeln bauen wir immer noch rein mechanisch, worauf die Organisten auch Wert legen. Denn Computer und Software veralten sehr schnell. Man rechnet nur 15 bis 25 Jahren Haltbarkeit der elektronischen Teile, was für eine Orgel aber noch kein Alter ist.

Susanne Schaak spielt in der Paarener Kirche eine Schuke-Orgel. Quelle: Peter Degener

Was gibt es an diesem Wochenende auf der Jahrestagung des Bundes deutscher Orgelbauer in Bad Liebenwerda zu besprechen?

Michael Schuke: Der BDO trifft sich einmal im Jahr. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und alle füreinander da. Ich bin selbst Mitglied im Beirat. Der BDO organisiert Workshops und Handreichungen, zum Beispiel zur Vermeidung oder Reinigung von Schimmelbefall der Orgeln, zu Fragen der Digitalisierung oder Fehlerfindung.

Was sind die dringlichsten Probleme in Ihrer Branche?

Michael Schuke: Wir können sehr zufrieden sein, dass wir in den letzten Jahren sehr vieles erreicht haben. Der deutsche Orgelbau und die Orgelmusik wurden im Jahr 2017 zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Die Landesmusikräte haben die Orgel nun zum Instrument des Jahres 2021 gekürt. Es gibt viele öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Aber schlimm ist natürlich, dass es noch so viele Orgeln im schlechten Zustand gibt, die dringend einer Restaurierung bedürfen.

Der Bund hat ein Millionen-Förderprogramm für die Restaurierung von Orgeln aufgelegt. Spüren Sie das?

Michael Schuke: Ja, wir hatten in diesem Jahr schon mehrere Aufträge, die ohne diese Mittel kaum möglich geworden wären.

Von Karim Saab