Potsdam

Laut Twitter befindet sich der ZDF-Moderator und Satiriker Jan Böhmermann (ZDF Magazin Royale) derzeit in Potsdam-Babelsberg. Doch laut Luca-App stöbert der 40-Jährige gerade im Modehaus Brörmann im niedersächsischen Bohmte nach neuen Blusen und Jeans. Einige Stunden zuvor loggte er sich unter falschem Namen im Zoo Osnabrück ein, mitten in der Nacht – und dutzende Twitter-Follower taten es ihm gleich, weswegen der Zoo um 4 Uhr morgens mehr als 100 Besucher verzeichnete. Natürlich war keiner wirklich vor Ort. Böhmermann zeigt damit, wie einfach es ist, die Luca-App zu missbrauchen – und löst damit Diskussionen aus.

Entwickelt wurde die Luca-App von ehemaligen Studenten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam als Alternative zur Corona-Warn-App des Bundes. Unter anderem warb der Rapper Smudo für die App. Die Idee des Programms ist es eigentlich, bald etwas Normalität in Pandemiezeiten zu schaffen. Sie soll die Kontaktnachverfolgung maßgeblich vereinfachen:

Jeder Nutzer meldet sich in der App zunächst einmalig mit seinen persönlichen Daten an. Beim Betreten eines öffentliches Ortes scannt er dann einen QR-Code mit der Handykamera. Die App weiß nun, wo der Gast sich aufhält und speichert diese Information ab, das Gesundheitsamt erfährt verschlüsselt davon. Hat der Gast irgendwann fertig gegessen, eingekauft oder ein Theaterstück gesehen und verlässt den Ort, checkt die App ihn auch automatisch aus. Private Treffen können mit Luca ebenso dokumentiert werden.

Wenn nun ein Corona-Fall gemeldet wird, kann das System abgleichen, mit wem die infizierte Person in den vergangenen 14 Tagen Kontakt hatte. Ansonsten werden die Daten nach zwei Wochen gelöscht. Das ganze funktioniert auch für Besucher, in deren Heimat die App nicht genutzt wird.

Das Problem: Niemand kontrolliert, ob die persönlichen Daten, die die User in die App einpflegen, korrekt sind. Zudem haben viele Unternehmen, Gastronomen und Ladenbesitzer ihren QR-Code für die Luca-App ins Netz gestellt. So ist es leicht, unter falschem Namen an irgendwelchen willkürlichen Orten einzuchecken und etwa eine hohe Besucherauslastung vorzugaukeln. Dies hat auch Böhmermann getan.

Land schließt Vertrag mit Luca-App

Die Aktion des Satirikers dürfte insbesondere in Brandenburg übel aufstoßen. Denn erst vor wenigen Tagen schloss das Land einen Vertrag zur Nutzung der Luca-App ab.

Mit dem Landesvertrag können bis etwa Ende April alle Landkreise und kreisfreien Städte die Luca-Anwendung in Brandenburg nutzen, verspricht das Gesundheitsministerium. Seit Ostern sind sechs Gesundheitsämter an die App angeschlossen. Rund eine Million Euro zahlte das Land für diese Schnittstelle, der Vertragsabschluss erfolgte über den Informations- und Kommunikations-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung für die Nord-Bundesländer, Dataport. Daran beteiligen sich elf Bundesländer. Auch die Potsdamer Stadtverwaltunghat einen Vertrag mit Luca geschlossen.

Eine weitere Kritikerin der Luca-App ist und war die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Linke). Auf ihrem Twitter-Account weist sie regelmäßig auf Schwachstellen des Programms hin – etwa, dass es teilweise nur einen QR-Code für hektargroße Freiflächen gibt, sodass die dadurch gesammelten Daten für Gesundheitsämter wertlos seien. Auch das automatische Ausloggen aus einem Ort funktioniere nur bedingt – und mit Android-Handys wohl gar nicht.

Von MAZonline