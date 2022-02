Potsdam

Einen Tag vor Kriegsausbruch sitzt Michael Wollny nach einer Probe mit der Kammerakademie Potsdam im Café Riccotti in Potsdam. Wir reden auch über die drohende Kriegsgefahr und die Frage, ob die Weltlage Einfluss auf seine improvisierte Musik hat. Am Morgen danach ist das russische Militär in der Ukraine einmarschiert. Der Pianist möchte dazu keine Stellung nehmen. Er sagt nur: Unser Gespräch wäre sicher anders verlaufen. Das Thema lasse sich in seiner Drastizität nicht in zwei Sätzen kommentieren.

Herr Wollny, als Jazzpianist sind Sie international berühmt für Ihre spontanen Improvisationen. Nun treten Sie mit einem klassischen Orchester, der Kammerakademie Potsdam, auf. Vor welcher Herausforderung stehen Sie bei den beiden Konzerten in der Berliner Philharmonie und im Potsdamer Nikolaisaal?

Michael Wollny: Die Konstellation ist einmalig. Ich bin freier Solist. Christian Jost hat ein Orchesterwerk mit einer Klavierstimme komponiert, die er allerdings nur zu meiner und seiner eigenen Orientierung ausnotiert hat. Ich lese sie mit, spiele aber meine eigene Stimme. Ich agiere frei.

Haben Sie dabei die ausgefeilten musikalischen Ideen von Jost im Ohr?

Wollny: Ich kenne was er notiert hat, und daran orientiere ich mich. Bei den Proben habe ich unterschiedliche Ansätze ausprobiert. Durch intensive Vorbereitung arbeite ich darauf hin, bei den Konzerten möglichst frei zu sein. Es gibt Stellen, da erfülle ich eine melodische Funktion, und Strecken, da halte ich mich an Harmonien. Es gibt auch Momente der völligen Freiheit, wo ich nur die Proportionen spüren muss. Und es gibt Kadenzen wie in der Klassik, wenn das Orchester zu einem Punkt kommt und ich allein übrig bleibe und mir als Solist Platz eingeräumt wird, noch einmal darüber nachzudenken, was gerade war.

Immer mehr junge Orchestermusiker haben den Ehrgeiz, klassische Werke auswendig aufzuführen, um freier zu sein. Bei dem Berliner Stegreiforchester lassen sich die Brüche zwischen notierten und improvisierten Passagen oft kaum noch unterscheiden. Ist das ein Trend?

Wollny: Derzeit gibt es erfreulich viele Experimente, beide Ansätze zu verbinden. Dabei stellt sich immer die Frage, wie man die Freiheit in einer Gruppe organisiert. Ich arbeite beispielsweise seit einigen Jahren mit einem Orchester in Oslo zusammen. Das sind alles klassische Musiker, die allerdings frei, ohne feste Kompositionen und ohne Dirigent agieren. Das klingt nicht nach Jazz, sondern eher nach zeitgenössischer Musik.

Im traditionellen Jazz wird das Thema am Anfang und am Ende zwei Mal gespielt und zwischendurch werden Impro-Runden gedreht. Von diesem Schema haben Sie sich mit Ihrem Klaviertrio aber auch verabschiedet.

Wollny: Improvisierte Musik bezieht für mich ihre besondere Spannung daraus, dass eigentlich weder Spieler noch Zuhörer genau wissen, was als Nächstes passiert. Im Trio haben wir für diese Haltung auch unsere eigenen Formen entwickelt. Es ist eine spannende Frage, auf welche Weise man das Unvorhergesehene zulassen kann.

Bei Soloauftritten gehen Sie auf die Bühne und wissen nicht, was Sie spielen werden?

Wollny: Irgendeine Form von Korsett bauche ich. Entweder nehme ich mir ein Motiv mit, oder einen Song, oder ich spiele über eine Zwölftonreihe. In jedem dieser Fälle gibt es gewissermaßen festes Material – die offene Frage aber bleibt, was ich damit anstelle. Diese musikalische Freiheit interessiert mich.

Diesmal haben Sie sich aber auf ein Orchesterkonzert eingelassen. Ist das für Sie nicht ein viel zu enges Korsett?

Wollny: Dass ist zunächst einmal eine wahnsinnig luxuriöse Umgebung. Es gibt die Kompositionen und diesen großartigen Klangkörper. Das sind viele Impulse. Ich versuche, im Moment und ohne Vorausplanung etwas daraus zu machen. Das ist wie eine Rampe. Es geht darum, abzuspringen und gemeinsam unterwegs zu sein.

Soll dabei der Bruch zwischen dem Kontrollierten und dem Unkontrollierten deutlich werden?

Wollny: Einerseits gibt es in improvisierenden Ensembles sozusagen vertikale Brüche, wenn Musiker verabredet aus einem Notentext ausbrechen und improvisatorisch tätig werden. Diesmal praktizieren wir aber eine horizontale Trennlinie. Das Orchester spielt streng nach Noten und ich spiele frei. Die Klavierstimme ist ein unberechenbares Element. Das haben wir auch gleich zu Beginn der Probenarbeit gesagt, dass ich keine Orientierung geben werde. Und ich kann auch nicht am Donnerstag das Gleiche wie am Freitag machen.

Können Sie das nicht? Oder wollen Sie das nicht?

Wollny: Beides. Ich wäre wahnsinnig benommen, wenn ich einen Notentext bewältigen müsste, der mir genau vorschreibt, was ich zu spielen hätte. Ich weiß im Voraus nicht, was ich gleich machen werde und will mich auch selbst überraschen. Vermutlich ist das vor allem eine Frage des Naturells. Viele klassisch ausgebildete Musiker könnten sich niemals vorstellen, ein Konzert zu spielen, ohne vorher genau zu wissen, was passieren wird. Bei mir ist das eher umgekehrt.

Bei Ihnen führt der Weg zur Freiheit offenbar nicht über das Auswendiglernen?

Wollny: Bei mir geht das über das Ohr. Die Auftritte mit dem Orchester setzen voraus, dass ich mich sehr intensiv mit der Sache beschäftigte. Ich habe von Christian Jost neben der Partitur eine Datei mit und ohne Klavierstimme bekommen und mir oft angehört. Ich kenne die Spannungsverläufe, Höhepunkte, Pausen und Motive, die wichtig werden. Das ist wie eine Straße, auf die ich geschickt werde.

Wie gut kennen Sie sich in der Klassik aus? Haben Sie Bach, Beethoven, Chopin und Liszt verinnerlicht?

Wollny: Bis ich 15 war, hatte ich nur Klassik-Klavierunterricht. Im Studium spielte klassische Literatur eine große Rolle. Und ich liebe klassische Musik. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich die Klassiker pianistisch spielbereit hätte: wenn ich mich heute mit den genannten Komponisten beschäftige, dann interessiert mich eher: Wie hat er das gemacht ? Warum dieser Akkord? Warum dieses Ende?

Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass Sie sich von den Noten gelöst haben und ausgebrochen sind?

Wollny: Bevor ich über so etwas nachgedacht habe, habe ich schon frei gespielt. In meinem Elternhaus gab es immer Musik und ich habe viel nachgespielt. Ich habe die Literatur immer spielerisch genutzt, mir Melodien genommen und meine Lehrerin mit anderen Akkorden überrascht. Das wurde auch geschätzt. Hinterher habe ich erst begriffen, dass ich besonders guten und offenen Unterricht hatte. Am Ende der Stunde durfte ich mal nur auf den schwarzen Tasten spielen oder auch mal ein Tier im Zoo musikalisch nachahmen.

Und wie haben Sie sich dann den Swing erarbeitet?

Wollny: Ich war spätestens als Teenager Teil der lokalen Jazzszene. Sessions, Bands, Konzerte. Später habe ich auch in vielen Bigbands gespielt, dort teilweise mit großen Namen zusammenspielen können, etwa Bob Brookmeyer, Clark Terry, Bobby Shew. Peter Herbolzheimer war ein wichtiger Förderer. Mein Interesse blieb immer stark geprägt von Klassischer Musik, von Komponisten des 20. Jahrhunderts. Doch mein Grund-Setup ist das eines Jazz-Musikers mit einem besonderen Sinn für Form, Time, Feeling, Groove. So gehe ich auch an die Komposition von Christian Jost heran. Ich suche den Groove und die nachvollziehbaren harmonischen Bewegungen. Ich treffe auf eine neue Sprache und versuche, mir deren Vokabular verfügbar zu machen. Und wenn das Orchester diesen Groove, dieses Grit und die Schwerpunkte auch empfindet, dann wird es gut.

Wie wichtig für Ihre Improvisation das Rüstzeug der Harmonielehre?

Wollny: Das ist für mich wie ein Yin und Yang. Ich analysiere die Musik eingehend, mache mir Kompositionstechniken und Stimmführung bewusst. In der Bühnensituation versuche ich aber, das alles auszuschalten. Das ist wie beim Radfahrenlernen. Am Anfang geht man da mit dem Kopf ran, später geht es wie von selbst.

Von Karim Saab