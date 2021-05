Potsdam

Im Wahlkampf seiner Partei ganz vorn zu stehen, ist für Jens Koeppen neu. Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus der Uckermark war bisher ein Mann der zweiten Reihe. Ihm war es in der Vergangenheit gelungen, sich aus den Grabenkämpfen der Partei weitgehend heraus und schadlos zu halten. Am Samstag soll der 58-Jährige zum Spitzenkandidaten der Landespartei gewählt werden. Die stimmt auf einer Vertreterversammlung in Potsdam über die Landesliste zur Bundestagswahl ab.

Der „nette Jens“, wie ihn einige in der Partei auch nennen, stünde dann vom Rang her auf Augenhöhe mit den Spitzenkandidaten der anderen Parteien in Brandenburg, wie die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) oder Ex-Landesfinanzminister Christian Görke (Linke). Allerdings hat Koeppen einen entscheidenden Nachteil: Er ist im Land weitgehend unbekannt, obwohl er schon lange im Bundestag sitzt. Sein erstes Mandat gewann er in dem Jahr, als Angela Merkel Kanzlerin wurde – vor 16 Jahren.

Wofür steht der designierte Spitzenkandidat?

Als Spitzenkandidat soll er zugleich Aushängeschild im Wahlkampf sein. Allerdings gibt es in seiner Partei Zweifel, ob der eher unscheinbare Wirtschaftspolitiker, der im Bundestag seit 2005 auch Schriftführer ist, diese Rolle ausfüllen kann und will. Nur wofür steht der angehende Spitzenkandidat?

Koeppen, der aus Schwedt (Uckermark) stammt und in der Wendezeit beim „Neuen Forum“ war, ist keiner, der sich nach vorn drängt. Er kam 1997 zur CDU. Bis 2010 war er als selbstständiger Unternehmer bei einer Elektrotechnik-Firma, die er nach der Wende selbst gegründet hatte.

Er gilt als konservativ und wirtschaftsliberal. Koeppen ist erklärter Anhänger von Friedrich Merz und hatte gehofft, dass sich dieser bei der Wahl als Parteichef durchsetzt. Mit Merz verbindet ihn viel, neben der Kritik am Kurs der Kanzlerin ist es auch die Ablehnung von Gender-Sprache. Koeppen unterstützt derzeit eine Petition gegen „Genderzwang“ an Hochschulen, öffentlichen Verwaltungen und öffentlich-rechtlichen Sendern.

Koeppen lehnte Bundesnotbremse ab

Zuletzt fiel der Uckermärker immer wieder mit gegensätzlichen Positionen zur Linie von Union und Kanzleramt auf – wie in der Corona-Politik. So gehörte er im Bundestag zu den rund 20 Abweichlern in der Unionsfraktion, die gegen die Corona-Bundesnotbremse stimmten. Sie lehnten eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes und damit weitere Einschränkungen ab, wie Ausgangssperren.

Koeppen gehört zu denen in der CDU, die ungeduldig auf schnellere Öffnungen setzen. Kritisch sieht er neuerdings die „3-G-Regel“ beim Zutritt in der Gastronomie: für Geimpfte, Getestete und Genesene. Niemand spreche über das vierte „G“ – die Gesunden, schreibt Koeppen bei Facebook und manchen in der CDU erinnert diese populistische Tonlage an die AfD. Generalsekretär Hoffmann sah sich in der Kommentarspalte bemüßigt, darauf hinzuweisen, dass es doch darum gehe, die Infektionsgefahr zu minimieren und da seien die „3 Gs“ doch die besseren Indikatoren.

Der Kandidat verteidigt seine abweichenden Meinungen

Mit den Grünen würde Koeppen ungern nach der Wahl koalieren. Er favorisiert ein schwarz-gelbes Bündnis von Union und FDP, wie er betont. Zu einer möglichen Koalition mit den Grünen hat er seine Auffassung: „Experimente und rosarote Wunschvorstellungen bringen das Land nicht voran.“

Koeppen steht zu seinen abweichenden Meinungen, die auch im Gegensatz zum liberalen Kurs von Brandenburgs CDU-Landeschef Michael Stübgen stehen. „Ich bin in der CDU, weil sie Debatten zulässt und einfordert“, sagte Koeppen der MAZ. Diese könnten und müssten manchmal kontrovers sein. Wichtig sei, dass dieser politische Disput respektvoll und lösungsorientiert erfolge, betonte er.

Inhaltlicher Streit wird in der CDU derzeit vermieden. Koeppen nutzt diese Freiräume, was ein Teil der Partei mit Argwohn und der andere mit Sympathie verfolgt. Derzeit wird von beiden die interne Machtarithmetik betont, die vor einer Wahl nicht angetastet werden soll.

Die Wahl zur Nummer eins gilt als sicher

Koeppens Wahl zur Nummer eins der Liste gilt deshalb als sicher. Überraschungen sind nicht zu erwarten, die Rede ist von einer „Friedensliste“, die zwischen den verschiedenen Lagern von der Parteispitze ausgehandelt wurde. Die Liste werde „von der Partei akzeptiert, aber natürlich hätte manch einer sich gern weiter vorn gesehen“, fasst Generalsekretär Gordon Hoffmann die Lage in der CDU zusammen.

Wie es hieß, hätte sich die auf Platz sechs gesetzte Abgeordnete und frühere Oberbürgermeisterin von Brandenburg/Havel, Dietlind Tiemann, einen Platz unter den ersten drei gewünscht. Auf Platz zwei steht Uwe Feiler (Oberhavel), auf drei Jana Schimke (Dahme-Spreewald).

Die meisten Bewerber setzen ohnehin weniger auf die Liste als auf ihre Direktwahlkreise. Auch Koeppen will seinen Wahlkreis verteidigen, den er 2013 und 2017 direkt gewann. Vor vier Jahren holte die CDU neun der zehn Direktmandate in Brandenburg und profitierte vom damaligen Merkel-Effekt. Den gibt es diesmal nicht mehr. In den meisten Wahlkreisen dürfte es zwischen den Bewerbern von CDU, SPD und AfD und in Teilen auch den Grünen eng werden – nur wenige Prozentpunkte könnten entscheiden.

Von Igor Göldner