Jetzt auch in Brandenburg: Corona-Schnelltests in Firmen sollen Pflicht werden

Potsdam

Eine bundesweite Pflicht zur Bereitstellung von Corona-Schnelltests in Unternehmen könnte schon heute im Bundeskabinett beschlossen werden. Nach einem Vorstoß von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sollen Firmen Angestellten einmal pro Woche einen Corona-Test anbieten, Mitarbeitern mit Publikumsverkehr oder Kontakt zu Lebensmitteln zweimal in der Woche. Das berichtet der „Spiegel“. Betroffen sind Angestellten, die nicht im Homeoffice arbeiten.

Laut „Spiegel“ hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seinen Widerstand gegen die Testpflicht trotz anhaltender Kritik aus Unternehmensverbänden aufgegeben.

DGB: Selbstverpflichtung der Wirtschaft reicht nicht aus

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt die Initiative. „Es ist notwendig, das Testen verbindlicher zu regeln - Selbstverpflichtungen der Unternehmen sind als Instrument nicht scharf genug“, sagte Christian Hossbach, DGB-Vorsitzender des Bezirks Berlin-Brandenburg. Tests anzubieten, sei ebenso Aufgabe der Unternehmen im Sinne des Arbeitsschutzes wie die Beschaffung guter Bürostühle oder von Arbeitshandschuhen, so Hossbach. Von den Kosten her sei eine Testpflicht „nicht der Untergang des Abendlandes“, sagte der DGB-Chef. Werksschließungen und Produktionsausfälle seien viel kostspieliger.

Derzeit müssen laut Brandenburger Corona-Eindämmungsverordnung Arbeitgeber sicherstellen, dass sich Angestellte einmal pro Woche testen lassen können. Die Regelung ist aber weich. Danach können Betriebe ihren Beschäftigten etwa Tests auf dem Weg zur Arbeit in Apotheken erlauben oder Selbsttests an Mitarbeiter verteilen. Die Heil’sche Neufassung soll aller Wahrscheinlichkeit nach schärfer ausfallen: Getestet werden soll dann am Arbeitsplatz, vermutlich unter Aufsicht. Berlin hat bereits strengere Auflagen erlassen, dort müssen zwei Antigen-Tests pro Woche bereitstehen.

Unternehmen: „Prinzip Freiwilligkeit funktioniert“

Widerstand kommt weiterhin aus der Wirtschaft. „Wir wissen aus aktuellen Befragungen, dass 80 bis 90 Prozent der Unternehmen ihren Beschäftigten bereits regelmäßige Tests anbieten oder dies in naher Zukunft planen“, sagt Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB). Das Prinzip Freiwilligkeit funktioniere, deshalb bräuchten die Firmen „keine Nachhilfe von der Politik“. Schnell- und Selbsttests seien oft nicht in ausreichender Zahl verfügbar.

Eine Testpflicht werde enorme Kosten für die ohnehin schwer angeschlagene Wirtschaft bedeuten. Zudem könnten die innerbetrieblichen Tests „zu noch mehr Kontakten und damit Infektionsketten führen“, so Amsinck.

Der UVB-Geschäftsführer erwartet Unterstützung aus der Politik: „Wer bestellt, bezahlt auch – dieses Prinzip muss auch hier gelten.“

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam empfiehlt in einer Stellungnahme allen Unternehmen, die Belegschaften regelmäßig zu testen. „Eine Testpflicht könne aber „nur eingeführt werden, wenn der Staat dafür finanziell und personell die Voraussetzungen schafft“, so IHK-Präsident Peter Heydenbluth. Impfen sei aber wichtiger als Testen. Er erwarte „endlich bundeseinheitliche und transparente Regelungen, und sicherlich auch Abwägungen zu Sonderrechten für Getestete und Geimpfte.“

Von Ulrich Wangemann