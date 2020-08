Juli Zeh spricht in Podcast acht Stunden lang über Moral, Freiheit und Sicherheit

Potsdam

Die ehrenamtliche Verfassungsrichterin und im Havelland lebende Bestseller-Autorin Juli Zeh („Unterleuten“) hat sich für den Zeit-Podcast „Alles Gesagt“ interviewen lassen. Mehr als acht Stunden lang spricht Zeh mit Jochen Wegner und Christoph Amend über Moral, Sicherheit, Freiheit und Recht. Auch die Frage, woher wir unsere Kriterien für Gut und Böse ziehen, wird diskutiert.

Zeh hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrmals kritisch zum Umgang der Politik mit der Corona-Pandemie geäußert. Durch die Corona-Regeln würden Grundrechte abgebaut, so Zeh. Bereits Mitte April hatte sie sich für einen schnellen Ausstieg aus dem Lockdown ausgesprochen.

Anzeige

Im Mai veröffentlichte sie dann das Buch „Fragen zu ,Corpus Delicti’“, in dem sie sich selbst Fragen zu ihrem eigenen, 2009 erschienenen Werk „Corpus Delicti“ beantwortet. In „Corpus Delicti“ spricht sie von einem System, das diktatorisch die Gesundheit seiner Bürger absolut setze und persönliche Freiheiten dagegen drastisch einschränke. In ihrem neuesten Buch schreibt Zeh, dass Sicherheit als Wert den Gegenpol Freiheit zunehmend verdrängt habe.

Weitere MAZ+ Artikel

Den Podcast von Zeit-Online mit Juli Zeh finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline