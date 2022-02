Potsdam

Es gibt Familien, die einmal im Jahr an Freunde und Verwandte einen Rundbrief versenden. Darin schildern Mütter oder Väter mehr oder weniger offenherzig, was ihnen, den liebenswerten Kindern und Großeltern so alles widerfahren ist. Eine lernt gerade laufen, der andere hat eine Prüfung bestanden, der nächste trotzt einer Krankheit.

72 kurze Kapitel

Julia Schochs Roman handelt in 72 kurzen Kapiteln von einer geforderten Mutter, die auch eine erfolgreiche Schriftstellerin ist. Die 1974 in Bad Saarow geborene Brandenburgerin, deren Bücher deutschlandweit beachtet werden, legt darin Rechenschaft über ihre Gemütsverfassung ab und reflektiert ihre Herkunft sowie das Zusammenleben mit ihren Angehörigen.

In ihrer vierköpfigen Familie scheint alles rund zu laufen. Die Autorin liebt ihren Mann, der als Historiker ebenfalls Bücher schreibt. Beide halten sich gegenseitig den Rücken frei und hoffen, dass sich ihre Professionen und ihr großes Kleines Glück nicht in die Quere kommen.

Fremde Halbschwester

Allerdings wird die Ich-Erzählerin durch ein „Vorkommnis“ verunsichert. Und das ist Julia Schoch wirklich passiert: Nach einer Lesung stand eine Fremde vor dem Signiertisch und behauptete, ihre Halbschwester zu sein.

Musste sie erst in der Mitte ihres Lebens ankommen, um von einem Seitensprung ihres Vaters zu erfahren? Nein – „Ich hatte die Tatsache einer Halbschwester jahrelang verscheucht“, heißt es in ihrer Selbstbefragung. Der Umstand, dass ihr Vater Alimente zahlen musste, war von der Mutter nach der Geburt der Halbschwester 1968 entdeckt worden. Das Baby wurde zur Adoption freigegeben und war dann kein Thema mehr, weder finanziell noch emotional. Schoch baut den nicht vorhandenen Familienskandal zu einer Sentenz aus: „Nie haben wir ein Zugriff auf das Vorleben derer, die wir lieben.“

Gelegener Vorfall

Der Vorfall kommt der Autorin durchaus gelegen, denn sie benötigt einen Anlass, um ihr Leben und die gesellschaftlichen Umbrüche erneut zur Sprache zu bringen. „Ich sehnte mich nach einem Stoff, dem ich mich spielerisch nähern konnte.“ So geistert die unbekannte Frau als anonyme Bezugsgröße durch das Buch. „Ich hatte ihr den Vater weggenommen. War es nicht so?“ Schoch erinnert ihre Kindheit und Jugend in Plattenbaugebieten, die Brieffreundschaft mit einem Mädchen aus der Sowjetunion, den ersten Liebeskummer, das Kennenlernen ihres Mannes, den Geburtsvorbereitungskurs.

Im üppigen Plural

Ihre Eltern hatten sich irgendwann scheiden lassen. Wiederholt ist die Rede von einer fünf Jahre älteren „richtigen Schwester“. Ihr Verhältnis erhielt einen Knacks, nachdem die sich als Figur in einem Roman unvorteilhaft dargestellt fand. Um das Klein-Klein zu durchbrechen, schiebt Julia Schoch so manche klangvolle Sätze ein und verfällt gern in einen üppigen Plural, etwa „Wir wollen nicht, dass aus dem Nebel der Vergangenheit etwas auftaucht, das uns dazu zwingt, uns umzudrehen.“ Nur zwei Mal, in Kapitel 63 und 65, deutet die Realistin das obsessive literarische Potenzial an, das in dem scheinbar belanglosen Stoff steckt. Einmal steigert sie sich in die Vorstellung hinein, ihr Mann ginge längst fremd, das andere Mal sieht sie ihre Kinder im Zeitraffer wachsen.

Die Autorin Julia Schoch. Quelle: Anne Heinlein

Steuerfrau, Romanistin und Autorin Aufgewachsen in Eggesin, zog Julia Schoch als Zwölfjährige mit ihren Eltern nach Potsdam, wo sie die Sportschule besuchte. Als Steuerfrau im „Vierer“ wurde sie als DDR-Meisterin. Ab 1992 studierte sie Germanistik und Romanistik in Potsdam, Montpellier und Bukarest. Mit „Der Körper des Salamanders“ veröffentlichte sie 2001 einen ersten Prosa-Band. Zwei ihrer Bücher wurden für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Die Buchpremiere „Das Vorkommnis“ findet am 17. Februar, 20 Uhr, in der Villa Quandt (Große Weinmeisterstraße 46/47, Potsdam) statt.

In den Vordergrund der Erzählung schiebt sich ein Lehrauftrag an einer kleinen Uni in Ohio, den die Autorin mit ihren Kindern und ihrer Mutter meistert. Sie zeichnet ein durchaus freundliches Amerika-Bild. Auch die dortigen TV-Serien werden ihr zur Inspirations-Quelle. Und sie staunt nicht schlecht, dass sich sogar junge Mormonen für den deutsch-deutschen Literaturstreit 1990 interessieren – ein „Sumpf, dem ich vergeblich zu entkommen versuche“. Dabei hadert das Alter Ego von Julia Schoch im Buch nicht mit dem Nachwende-Deutschland. Sie beschwört noch einmal das „allgemeine Aufatmen nach der Revolution und den Grenzöffenungen 1989“.

Vater bleibt Leerstelle

Die eigentlich spannende Figur in der Familienaufstellung wäre ihr Vater. Er war NVA-Unteroffizier, als er ein „Bratkartoffelverhältnis“ mit einer alleinerziehenden Mutter an einem gottverlassenen Militärstandort einging, also mit der Mutter der Halbschwester. Der Untergang der DDR durchkreuzte sicherlich sein Weltbild und seine Karriere. Aber dieser Vater, inzwischen todkrank, bleibt eine Leerstelle im Buch.

Der Leser erfährt, dass sich die Eltern im „städtischen Kulturhaus in P. kennengelernt haben“. Während Ortsbezeichnungen wie Sanssouci und Kloster Lehnin ausgesprochen werden, bleibt Potsdam eine Abkürzung.

Mutter und Autorin

Die Existenz der eigenen Kleinfamilie betrachtet die Autorin mit Staunen und Glücksgefühlen. Dass dieser Bastion Zerstörung droht, bringt sie dem Leser nahe. „Vielleicht hatte auch ich eine Familie nur in der Hoffnung gegründet, ein Gefäß für mein Erleben, meine Empfindungen zu haben“, fragt sie sich in ihrer Doppelexistenz als Mutter und Autorin. Die Sehnsucht, auch andere Männer zu küssen oder eine Liebesaffäre einzugehen, deutet sie an. Dabei warnt sie sich selbst: Frauen müssen „für die Unverfrorenheit, ihrer eigenen Wege gehen zu wollen, in jedem Fall bezahlen“.

Frauenliteratur

Julia Schoch hat ein alltagsnahes, weitgehend autobiografisches Buch geschrieben. Das rosafarbene Vorsatzpapier unterstreicht, dass es sich an Frauen wendet. Manche Szenen könnten auch einem Vorabend-Fernsehspiel entnommen sein. Einmal wird die Erzählerin von ihrem Mann in ein Restaurant eingeladen und dachte „er würde mir sagen, dass er sich von mir und dem Kind trennen wollte. Stattdessen sagte er, als die Sushi-Platte zwischen uns stand: Ich finde, wir jammern auf hohem Niveau, wie wär’s mit einem zweiten Kind?“

Julia Schoch: Das Vorkommnis. Biografie einer Frau. dtv, 192 Seiten, 20 Euro.

Von Karim Saab