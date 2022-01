Potsdam

Auf MAZ-Anfrage behauptet das Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg am gestrigen 28. Januar 2022: „Die Soforthilfe war zu jedem Zeitpunkt definiert als finanzielle Hilfe im Fall von betrieblichen Liquiditätsengpässen und nicht bezogen auf Schadensersatzerstattung.“ Das stimmt nicht. Die im Amtsblatt Nr. 12 (Ausgabe S) vom 25. März 2020 verkündete Richtlinie des Ministeriums vom 24. März 2020 hat (auch) für Soloselbständige eine nicht rückzahlbare Unterstützungsleistung im Falle einer „existenzbedrohlichen wirtschaftlichen Schieflage“ ausgelobt. Auf der Internetseite der ILB waren erläuternd „Umsatzeinbußen“ als ein Beispiel einer solchen Notlage aufgeführt worden.

Erst eine am 2. April 2020 veröffentlichte zweite Richtlinie ist auf die vom Ministerium zitierte Richtung eingeschwenkt. Wer in der Zwischenzeit einen Förderantrag gestellt hat und die damals gültigen Kriterien beachtet hat, hat keine falschen Angaben gemacht. Die Androhung einer Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs geht ins Leere. Sofern aufgrund eines solchen Antrags Fördermittel bewilligt worden sind, muss vor der Aufforderung zu Rückzahlungen der Bewilligungsbescheid entweder widerrufen oder zurückgenommen werden. Das dafür vorgesehene Verwaltungsverfahren berücksichtigt berechtigte Interessen der Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger. Es kann nicht übersprungen werden. Der Charakter der Corona-Soforthilfe als freiwillige Leistung hätte erlaubt, die Anträge nicht oder nicht in voller Höhe zu bewilligen. Er erlaubt aber nicht, ergangenen Bewilligungsbescheiden die Bestandskraft abzusprechen.

Von Heinz Burghardt