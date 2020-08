Potsdam

In Brandenburg sollte die Annahme von Doppelmandaten für den Landtag und den Bundestag ausdrücklich verboten werden. Dafür notwendig sei aber eine Änderung der Landesverfassung. Das empfahl der Verwaltungsjurist Prof. Thorsten Ingo Schmidt von der Universität Potsdam am Mittwoch bei einer Anhörung des Hauptausschusses im Landtag.

Anlass ist das Doppelmandat der CDU-Politikerin Saskia Ludwig. Sie ist Landtagsabgeordnete und rückte vor kurzem in den Bundestag nach, als Michael Stübgen Innenminister wurde und sein Bundestagsmandat abgab. In solchen Fällen ist es üblich, sich für ein Mandat zu entscheiden. Doch Ludwig behielt einfach beide – zum großen Ärger vor allem ihrer eigenen Partei. Denn in der CDU gibt es auf Bundesebene die Empfehlung, ein Doppelmandat zu vermeiden.

Rein rechtlich darf Ludwig beide Mandate ausüben. In Brandenburg gibt es – wie in den meisten anderen Ländern – dafür bisher keine Untersagung.

Das soll sich nun ändern. In den Fraktionen gibt es weitgehend Einigkeit, Doppelmandaten künftig einen Riegel vorzuschieben. Offen war bisher nur, auf welchem Weg das geschehen sollte.

Jurist empfiehlt Regelung nach Vorbild von Niedersachsen

Prof. Schmidt rät dazu, dem Beispiel von Niedersachsen zu folgen und nicht – wie in Thüringen – nur die Geschäftsordnung des Landtags zu ändern, sondern gleich die Landesverfassung. Dafür ist die Hürde hoch: Nötig ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament. In der Verfassung soll geregelt werden, dass sich ein Betroffener für ein Mandat entscheiden muss. Lehnt er das ab, verliert er das Landtagsmandat.

Die Gründe, warum ein Doppelmandat nicht geht, nennt Prof. Schmidt in seinem Vortrag. Die Arbeitsbelastung von Abgeordneten habe in den letzten Jahren zugenommen. Dies verhindere, dass jeder Termin in beiden Parlamenten wahrgenommen werden könnte. Auch sei eine angemessene Vorbereitung darauf kaum möglich. Außerdem könne es zu Interessenkonflikten kommen, wenn es beispielsweise um den Bund-Länder-Finanzausgleich oder die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens gehe.

Die CDU-Doppelmandatsträgerin Ludwig allerdings muss das alles nicht kümmern. Eine solche Regelung sollte es erst für die kommende Wahlperiode geben, schlägt Prof. Schmidt vor. Damit soll vermieden werden, dass ein Landtag über seine eigene Zusammensetzung entscheidet.

Von Igor Göldner