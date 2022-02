Potsdam

Wer mit Polarlichtern aufwächst, kann die kosmische Dimension des Daseins nicht verdrängen. Anna S. Thorvaldsdóttir ist Isländerin und wird in Fachkreisen als aufgehender Stern am Komponistenhimmel gespiesen. Die Musik der 44-Jährigen klinge wie aus einer anderen Welt, „atmosphärisch, mysteriös, intensiv“, heißt es im Magazin der Berliner Philharmoniker, für die sie 2021 als Artist in Residence ein Orchesterwerk schuf.

Zehn Musiker der Kammerakademie Potsdam werden ihrem unverkennbaren Ton am Mittwoch einen ganzen Abend einräumen und im Nikolaisaal vier Stücke von Thorvaldsdóttir aufführen. Im Rahmen der expeditionsfreudigen Reihe KAPmodern möchten sie die „Northern Lights“ (Nordlichter) in akustische Wellen übersetzen, um bei den Konzertbesuchern wiederum innere Bilder zu wecken. Entsprechend farbenprächtig ist das Programmheft aufgemacht. Fantastische Rot-, Grün, Blau- und Rottöne erwecken den Eindruck, dieses berückende Licht verweise auf ein Reich der Götter oder auch der Toten.

Der Kontrabassist Tobias Lampelzammer schwärmt von der Klangwelt, die Thorvaldsdóttir mit herkömmlichen Instrumenten zaubert. Neben einem Streichquintett werden ein Klavier, ein Cembalo, E-Gitarre und Schlagwerk zum Einsatz kommen sowie eine Querflöte und eine Klarinette im Bassformat, was einen besonders dunklen Sound verspricht. „Die Farbenspiele höre ich in der Musik. Sie ist diffus, nicht klar und rational“, meint der Kontrabassist der KAP.

Die Komponistin sagt über sich: „Mir geht es in meiner Musik nicht um eine romantische Darstellung der Natur. Die Natur kann kraftvoll und dramatisch sein, aber auch subtil und nuancenreich. Es gibt so viele Zwischentöne.“ Den Interpreten werden viele Differenzierungen abverlangt – auch noch im Pianissimo. „Das ist alles durchsichtig, feingliedrig, extrem ruhig und gelassen – oft steht in der Partitur: ,extrem ruhig spielen‚ ,ein- und ausatmend’“, erklärt Lampelzammer.

Die musikalische Aufführung soll sich mit Wortkunst verbinden. Der Lyriker Arne Rautenberg aus Kiel wird Gedichte lesen. „Das ist genau der Kanal, den ich funke, freut sich der 54-Jährige auf den Abend, der die Stücke der Komponistin bisher noch nicht kannte. Lampelzammer attestiert den Texten des 54-Jährigen ein hohes Maß an Musikalität.

Wird es also ein Wohlfühlabend, eine Meditation, die auch in einem Yoga- und Meditationsseminar denkbar wäre? „Nein, beide Künstler treibt die Apokalypse um. Ihr Kunst handelt vom Fatalismus und von Schwärze. Sie wissen darum, dass die Natur auch etwas Unerbittliches hat“, meint Lampelzammer. Aber keiner werde entsetzt den Saal verlassen.

info Kammerkonzert. 16.Februar, 20 Uhr. Nikolaisaal, Wilhelm-Staab-Straße 10/11, Potsdam. Karten unter 0331-28 888 28 oder service@nikolaisaal.de

