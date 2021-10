KZ-Sachsenhausen-Prozess: Das steht in der Anklage gegen Wachmann Josef S. 

Brandenburg/Havel

Gleich zu Beginn des Mordprozesses gegen einen ehemaligen Aufseher des Konzentrationslagers Sachsenhausen (Oberhavel) wies der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann auf den Stellenwert des Verfahrens hin: Entgegen den sonstigen Gepflogenheiten bei Gericht ordnete der Richter an, dass die Verhandlung in einer Turnhalle in Brandenburg/Havel auf Tonband aufgenommen wird. Das Verfahren sei „von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung“, so Lechtermann.

80 bis 100 Journalisten und Zuschauer sahen am Donnerstagmorgen erstmals den Angeklagten, wie er von Justizbediensteten in die zum Gerichtssaal umgebaute Turnhalle geführt wurde. Der 100 Jahre alte Josef S. ging am Rollator und verbarg sein Gesicht hinter einer blauen Mappe, bis die Bildjournalisten den Saal auf Anweisung des Richters verließen. Der ehemalige SS-Rottenführer, der in einem hellblau gemusterten dicken Pullover und mit schlohweißem, vollen Haar vor Gericht erschien, bekam einen Kopfhörer aufgesetzt, um der Verhandlung besser folgen zu können.

Der Angeklagte wirkt gefasst und spricht laut

Er wirkte gefasst, bestätigte mit hoher, lauter Stimme persönliche Angaben wie sein Alter und seinen Geburtsort – Mariampol in Litauen. Im Tonfall der Region spricht der Angeklagte auch heute noch. Zwei Betreuer in Sanitäter-Kleidung wachten im Hintergrund des Saals, falls es angesichts des hohen Alters des Angeklagtem oder anderer Prozessbeteiligter zu Zwischenfällen kommen sollte.

Zu den Taten an sich – der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Neuruppin lautet auf 3518-fache Beihilfe zum Mord – wird Josef S. nach Angaben seines Verteidigers Stefan Waterkamp nichts sagen. Wohl aber werde sich der 100-Jährige zu seinem Leben äußern, stellte der Anwalt in Aussicht. An diesem Freitag will er eine Erklärung dazu abgeben.

Diese Punkte führt der Staatsanwalt aus

Damit gehörte der erste Prozesstag der Anklage. Oberstaatsanwalt Cyrill Klement ging ausführlich bei der Verlesung auf verschiedene Aspekte der systematischen Tötungen von Tausenden Lagerinsassen in Sachsenhausen während der Jahre 1941 bis 1945 ein. Dazu gehörten tausende Erschießungen in speziellen Anlagen, Massentötung von Gefangenen mit dem Giftgas Zyklon B sowie der bewusst herbeigeführte Tod vieler Häftlinge durch Unterernährung, Verweigern medizinischer Behandlung, Kälte, stundenlanges Strammstehen beim Appell und andere Schikanen. Klement machte klar, weshalb auch ein einfacher Wachmann wegen Mordes zur Verantwortung gezogen werden kann: „Der Angeklagte unterstützte dies wissentlich und willentlich zumindest durch gewissenhafte Ausübung des Wachdienstes, die sich nahtlos in das Tötungssystem einfügte“, erklärte der Staatsanwalt.

Josef S. sei „Teil des Tötungsräderwerks“ gewesen, seine Aufgabe sei es gewesen, die Häftlinge an Flucht und Revolten zu hindern und ihre Befreiung zu vereiteln.

Der Angeklagte soll zwischen 1942 und 1945 im Wachdienst des KZ Sachsenhausen als Mitglied des sogenannten Totenkopf-Sturmbanns in verschiedenen Kompanien Wache geschoben haben: auf Wachtürmen, am Zaun und auf Posten rund um das Lager. Die Staatsanwaltschaft geht fest davon aus, dass Josef S. wusste, was im Lager vor sich ging. Teils habe die SS die Häftlinge auf dem Weg bis zur Hinrichtungsstätte bewacht, sagte der Staatsanwalt.

SS-Leute verkleideten sich als Ärzte – um zu morden

Eine Mordanklage muss immer den Nachweis führen, dass die Angeklagten aus niedrigen Beweggründen handelten, heimtückisch, beziehungsweise grausam. Dass all dies in dem Sachsenhausen-Prozess zutrifft, dürfte nach Verlesung der Anklageschrift kaum noch jemand bezweifeln.

Im KZ Sachsenhausen wurden, so legte der Staatsanwalt dar, sowjetische Kriegsgefangene in speziell eingerichteten Genickschussanlagen getötet. Dabei wurden die gefangenen Soldaten einzeln in einen mit einem Wandschlitz versehenen Raum geführt, wo ein SS-Mann in weißem Kittel sie angeblich zu medizinischen Zwecken untersuchte.

Wer Goldzähne hatte, bekam eine Markierung auf die Kleidung. Dann mussten sich die Sowjetsoldaten an die Wand stellen, wo angeblich ihre Körpergröße gemessen werden sollte. Auf das Kommando „fertig!“ schossen dann SS-Leute von hinten durch einen Schlitz den Ahnungslosen in Genick oder Hinterkopf. Um von den Schüssen abzulenken, sei laute Musik im Lager abgespielt worden, so der Staatsanwalt. Nach den Morden schleppte man die Toten in einen Nebenraum, wo man ihnen die Goldzähne entfernte. Mit einem Schlauch wurde der Erschießungsraum gereinigt, die Leichen wurden in fahrbaren Öfen verbrannt. Nicht länger als 90 Sekunden habe jeder dieser Morde gedauert, sagte Staatsanwalt Klement.

Welche Taten fallen in die Dienstzeit von Josef S.?

Die SS ermordete auf diese Weise gezielt Intellektuelle, Juden, Behördenleiter und aktive Kommunisten. Tausende Sowjetsoldaten starben auf diese Weise, teilweise 250 bis 300 am Tag. In der Dienstzeit von Josef S. seien mindestens 200 solche Morde nachweisbar, sagte des Staatsanwalt.

Am Ende des Krieges seien mehr als 2000 „erkrankte, altersschwache und jüdische Häftlinge“ erschossen oder mit Gas umgebracht worden, führte Klement weiter aus. S. war laut Anklage bis zum 18. Februar 1945 in dem Lager tätig. An diesen Taten war Josef S. laut Ankläger Klement „durch Ausübung seiner Wachtätigkeit“ beteiligt.

Mord durch Hunger und Schikanen

Die nationalsozialistische Führung habe außerdem bewusst die Zahl der Häftlinge dezimiert, indem sie bewusst „lebensfeindliche Bedingungen“ in dem Lager herbeigeführt habe, sagte der Staatsanwalt. So seien etwa von September 1943 bis August 1944 rund 150 Häftlinge pro Monat in Sachsenhausen gestorben, weil man sie „planvoller Unterernährung“ aussetzte, ihnen medizinische Versorgung verweigerte und sie in „nicht isolierten Baracken“ unterbrachte. Diese Morde durch verweigerte Hilfeleistung fallen also ebenfalls in die Dienstzeit des Angeklagten.

Detailliert berichtet der Staatsanwalt auch von den Vergasungsaktionen in einer extra für diesen Zweck hergerichteten Gaskammer, die mit Luftschächten und Ventilatoren präpariert war. Manchen Häftlingen habe man Seife und ein Handtuch ausgehändigt, damit sie keinen Verdacht schöpften. Die Sterbenden hätten den Todeskampf ihrer Schicksalsgenossen miterleben müssen, in ihrer Verzweiflung hätten sich die Menschen die Haare ausgerissen und die Haut zerkratzt. Der Angeklagte auf seinem Dienstposten habe gewusst, was in dem Trakt passierte, in seine Dienstzeit fielen mindestens 400 solche Morde, sagte der Staatsanwalt.

22 Prozesstage sind angesetzt, um das Grauen zu rekonstruieren. Der Angeklagte folgte den Ausführungen des Anklägers ohne sichtbare Rührung.

Von Ulrich Wangemann