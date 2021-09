Brandenburg/Havel

Die Eigenheimsiedlung gehört jetzt zu den gefragtesten Wohnanlagen in Brandenburg an der Havel, die Gärten sind groß, die Blumen blühen. Hier wohnt der 100 Jahre alte Josef S., der als ehemaliger SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen (Oberhavel) wegen Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen angeklagt ist. In der Havelstadt startet ab dem 7. Oktober sein Prozess, es ist vermutlich einer der letzten Prozesse gegen einen mutmaßlichen NS-Täter.

Angehörige von Josef S. erzählen wenig, die Nachbarschaft dafür mehr

Der Senior wird von Verwandten abgeschirmt, seitdem die Geschichte über ihn am Donnerstagmorgen in der Zeitung stand. Nur wenig gibt ein Angehöriger seiner Familie preis, die Nachbarschaft erzählt mehr. Dort herrscht großes Erstaunen über die Neuigkeiten zur Vergangenheit des betagten Herren. Und ein Anwalt mit Erfahrung im Verteidigen von KZ-Personal übernimmt die Verteidigung.

