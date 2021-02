Neuruppin

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen einen weiteren ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen, nachdem sie gerade gegen einen 100-Jährigen ehemaligen Wachmann desselben KZ Anklage wegen Beihilfe zum Mord in 3.518 Fällen erhoben hatte. Ob es auch in dem zweiten Fall zur Anklage kommt, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden.

Es handelt sich um einen 96-Jährigen, sagte Oberstaatsanwalt Kai Clement der MAZ. Anders als der 100-jährige Brandenburger, der sich vor einem Schwurgericht verantworten muss, war der 96-Jährige zum Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt. „Deshalb wird in diesem Fall das Jugendstrafrecht in Betracht zu ziehen sein“, sagt Clement – falls es zu einer Anklage komme. Neben dem Tatnachweis spiele auch der Gesundheitszustand eine wichtige Rolle für die Anklage. Es müsse sichergestellt sein, dass der 96-Jährige verhandlungsfähig ist.

Anzeige

Bei dem 100-Jährigen ist das bereits geschehen. Es wurde ein forensisches Gutachten vorgelegt, in dem es heißt, er sei eingeschränkt vernehmungsfähig. Das Landgericht Neuruppin muss nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt. Der Angeklagte soll zwischen 1942 und 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen in Oranienburg (Oberhavel) „wissentlich und willentlich“ Hilfe zur Ermordung von Lagerinsassen geleistet haben. Er soll bis Februar 1945 dem Wachbataillon des Lagers angehört haben.

Seit 2010 wird auch gegen indirekt Beteiligte ermittelt

Im KZ Sachsenhausen waren zwischen 1936 und 1945 nach Angaben der dortigen Gedenkstätte mehr als 200 000 Menschen inhaftiert. Zehntausende Häftlinge kamen dort durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen um oder wurden Opfer systematischer Vernichtungsaktionen.

Die Vorermittlungen in beiden Verfahren führte die „Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“ in Ludwigsburg. Seit 2010 durchsuchen die Ermittler erneut die Archive zu den Konzentrationslagern und ermitteln Menschen, die sich der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht haben könnten. Verfahren gegen indirekt Beteiligte an den Morden in Konzentrations- und Vernichtungslagern lehnte die bundesdeutsche Justiz lange ab. Erst das Verfahren gegen John Demjanjuk in München führte zu einer Änderung in der Rechtssprechung.

Die Ermittlungen sind ein Wettlauf gegen die Zeit

2016 haben die erneuten Ermittlungen zum Konzentrationslager Sachsenhausen begonnen. Die Ermittler der Aufklärungsstelle suchten im eigenen Zentralarchiv und im Militärarchiv in Moskau. Und sie arbeiteten mit der Gedenkstätte Sachsenhausen zusammen, um weitere Personen ausfindig zu machen. Viele der ermittelten Personen sind bereits verstorben oder sind nicht mehr verhandlungsfähig. Nur in wenigen Fällen kommt es zur Anklage.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Aufgrund des hohen Alters der Personen, gegen die ermittelt wird, kommen wir langsam in einen Grenzbereich. Aber das Strafrecht kennt keinen Endpunkt in der Strafverfolgung“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Will, der die Aufklärungsstelle leitet. Solange die Verhandlungsfähigkeit gegeben sei, müsse der Fall vor Gericht behandelt werden. Die Ermittlungen in diesen Fällen seien deshalb immer auch ein Wettlauf gegen die Zeit, sagt Will. „Aber wir müssen ja auch besonders gründlich sein. Beihilfe zum Mord ist schließlich ein schwerer Schuldvorwurf.“

Von Lena Köpsell