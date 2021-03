Potsdam

Aus sieben werden vier Standorte: Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) bekam für ihre umstrittene Reform der Arbeitsgerichtsbezirke in Brandenburg grünes Licht vom rot-schwarz-grünen Kabinett.

Die Landesregierung billigte den Gesetzentwurf, der nun in den Landtag geht und dort noch in diesem Jahr beschlossen werden soll. Die Neustrukturierung der Arbeitsgerichtsbezirke sieht vor, dass künftig nur noch vier Arbeitsgerichte an den Standorten Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin bestehen. Die Gerichte in Potsdam und Eberswalde sowie die Cottbuser Außenstelle Senftenberg sollen schließen.

Reform soll Anfang 2023 in Kraft treten

Die Aufgaben des Arbeitsgerichtes Potsdam sollen künftig vom Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel wahrgenommen werden. Im Gegenzug sollen Gerichtstage für arbeitsgerichtliche Streitigkeiten an einigen Amtsgerichten eingeführt werden.

Ministerin Hoffmann verteidigte ihre Pläne, die im Januar 2023 in Kraft treten sollen: „Diese Reform ist dringend notwendig, um die Zukunft der Arbeitsgerichtsbarkeit zu gewährleisten.“

Hintergrund ist der deutliche Rückgang von Verfahrenseingängen bei den Arbeitsgerichten in den vergangenen Jahren. Seit 2003 gingen die Eingänge um über die Hälfte zurück, an einzelnen Standorten sogar bis zu 65 Prozent. Der Personalbedarf sei deutlich gesunken – auf weniger als drei Richter pro Gericht. Derzeit gebe es eine „Überausstattung“ an den Arbeitsgerichten, so Hoffmann.

Klage des Beamtenbunds gegen Hoffmann

Gegen die Pläne protestieren Gewerkschaften, wie der DGB. Der Beamtenbund will Klage gegen die Ministerin einreichen.

Scharfe Kritik an den Plänen übte am Dienstag die oppositionelle Linke. Mit der Schließung von drei der sieben Standorte ziehe sich das Land „aus der Fläche“ zurück. „Das ist ein fatales Signal“, meinte die rechtspolitische Sprecherin Marlen Block. Die als Ersatz angebotenen Gerichtstage seien nur ein Trostpflaster und wirkten willkürlich festgelegt. So sei nicht zu erklären, warum Schwedt in der Uckermark nicht als Gerichtstag-Standort ausgewählt wurde. Dort befänden sich mit der Papierfabrik Leipa und der PCK-Raffinerie große Unternehmen.

Die Linke, die den Erhalt aller Gerichte fordert, nannte den Gesetzentwurf einen „schweren Angriff“ auf die Arbeitsgerichtsbarkeit im Land. Die Abgeordnete Block erinnerte in diesem Zusammenhang an SPD-Ikone Regine Hildebrandt, die genau vor 30 Jahren als damalige Arbeitsministerin diese Gerichtsbarkeit eingeführt hatte.

Die SPD und die CDU verwiesen auf die nun stattfindenden Beratungen im Parlament. Die Fraktionschefs Erik Stohn (SPD) und Jan Redmann (CDU) meinten beide unabhängig voneinander, dass Gesetzentwürfe am Ende den Landtag nie so verlassen würden, wie sie hinein gekommen seien. Redmann stellte aber auch klar, dass er den Gesetzentwurf als „eine sehr gute Grundlage“ ansehe, „um die Arbeitsgerichtsbarkeit zukunftsfest zu machen“.

Von Igor Göldner