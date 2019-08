Potsdam

Das Bundeskabinett hat kurz vor den Landtagswahlen im Osten einen Gesetzentwurf für den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen beschlossen. Vorgesehen sind Milliardenhilfen des Bundes.

In Kraft treten soll das Gesetz zu den Strukturhilfen, wenn auch das Gesetz zum konkreten Ausstieg aus der Kohle verkündet ist. „Der Kohleausstieg ist Grund und Bedingung für die strukturpolitische Unterstützung des Bundes für die Regionen“, heißt es im Entwurf zum „Strukturstärkungsgesetz“. Der Entwurf für das Ausstiegsgesetz soll in den nächsten Wochen vorliegen, das Gesetz soll bis Jahresende beschlossen werden. Darin soll ein konkreter Weg aufgezeigt werden, wann und wo genau Kraftwerke und Tagebaue stillgelegt werden.

Bis 2038 sollen 40 Milliarden Euro fließen

Das Gesetz ist das erste von einem ganzen Maßnahmepaket, bei dem bis 2038 etwa 40 Milliarden Euro aus verschiedenen Töpfen für die Kohleregionen zur Verfügung stehen sollen. In diesem ersten Schritt fließen 14 Milliarden Euro in die Kohleregionen, davon 8,8 Milliarden Euro nach Ostdeutschland. Brandenburg erhält 3,6 Milliarden Euro, Sachsen 3,5 und Sachsen-Anhalt 1,7.

Zur Umsetzung und Steuerung der Projekte will Brandenburg eine eigene Landesentwicklungsgesellschaft gründen. Sie soll als 100prozentige Tochter der Investitions- und Landesbank (ILB) entstehen.

Jährlich 500 Millionen für Brandenburg

In den folgenden Schritten sollen Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen in den betroffenen Regionen angesiedelt und die Infrastruktur ausgebaut werden. Dafür soll der Bund bis 2038 weitere 26 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Brandenburg rechnet nach eigenen Angaben jährlich mit rund 500 Millionen Euro Strukturhilfen.

In den Kohle-Regionen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen hängen noch Tausende Jobs an der Kohle. Am Sonntag wird in Brandenburg und Sachsen ein neuer Landtag gewählt.

Von Torsten Gellner