Potsdam

Mit Handschuhen aufs Fahrrad – und das Frühbeet ist die Nacht zuvor erfroren: Der April 2021 war richtig und nicht bloß gefühlt kalt. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bestätigen, dass es der kälteste April seit 30 Jahren war. „Gemessen an den Daten von 1991 bis 2020 war der April im Mittel um drei Grad zu kalt“, sagt Meteorologe Sebastian Altnau. Nun könnte man erwidern, dass diese gesamte Periode ja schon in den Klimawandel falle und wir seither einfach kein frisches Frühjahr mehr gewöhnt seien. Doch das stimmt nicht.

„Selbst im Vergleich zur vorhergehenden Periode ist dieser April zu kalt“, sagt Altnau. Schaue man sich die Daten von 1961 bis 1990 an liege der jetzige April im Mittel immer noch 2,1 Grad unter den Durchschnittsdaten der damaligen Aprildaten. Auch die Messungen in Brandenburg selbst lassen aufhorchen.

„Bei den Messstationen in Brandenburg bewegt sich die mittlere Lufttemperatur für den bisherigen April um einen Wert von 6 Grad“, sagt Meteorologe Ralph Hasse vom Potsdamer Klimabüro. Vergangenes Jahr lag er im Schnitt für den ganzen April bei zehn Grad Celsius. Hinzu kommen rekordverdächtige Messungen an einigen Standorten. In Baruth/Mark (Teltow-Fläming) wurde am 4. April morgens eine Lufttemperatur von -6,8 Grad gemessen. In Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) gab es 14 mal Frost. Mehrmals auch etwas Schnee oder Graupel nieder, zum Beispiel fünf Mal in Potsdam. Die bis zum 27. April gemessene Höchsttemperatur lag am 11. April in Cottbus bei 21,9 Grad.

Waldbrandgefahr trotz Kälte

Allerdings heißt „kalt“ nicht unbedingt auch nass. Tatsächlich gab es zum Beispiel in Angermünde im gesamten April nur 19, 4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Deshalb wurde schließlich die Waldbrandgefahr am Mittwoch in 13 der 14 Landkreise auf die zweithöchste Stufe gesetzt. „Ausgenommen ist nur die Uckermark“, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel am Mittwoch.

Grund für den extrem kalten April war eine Großwetterlage mit von Norden und Nordosten einströmender polarer Kaltluft, erklärt der Offenbacher DWD-Meteorologe Altnau. Über den britischen Inseln hielt sich hartnäckig ein Hochdruckgebiet oder baute sich immer wieder neu auf. „An dessen Ostflanke strömte kalte Luft polaren Ursprungs ins Landesinnere“, so Altnau. Die normale Tiefdruckaktivität mit feuchten, aber milderen Strömungen vom Atlantik war vom Dauerhoch über Großbritannien blockiert.

Ein Faktor, der für diese Großwetterlage verantwortlich sein könnte, sei der Jetstream. Das ist eine in den oberen Luftschichten um die nördliche Halbkugel von West nach Ost kreisende Strömung. Die Strömung bewegt sich in großen Wellen. Wenn diese Wellen sich stark ausweiten, können sie auch die sogenannten Polarwirbel beeinflussen und für extreme Wetterlagen in der Norhalbkugel sorgen. Eine besonders große Welle dieses Jetstreams konnte im April das Hochdruckgebiet über den britischen Inseln quasi festhalten, während in Osteuropa dauernder Tiefdruck herrschte. In diese Schneise drang der polare Luftstrom ein.

Klimawandel verändert den Jetstream

Die besonders große Schleife des Jetstreams könnte durchaus Folge des Klimawandels sein. Grundsätzlich erwärmen sich Kontinente nämlich stärker als Ozeane und die Arktis. Das verändere Temperaturgegensätze in der Atmosphäre und letztlich auch den Jetstream, erläutert der Meteorologe Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik). „Die Folge ist, dass sich Hoch und Tief langsamer als sonst verlagern und so öfter auch mal kalte Luftmassen weit nach Süden und warme Luftmassen weit nach Norden transportieren können.“ Wetterextreme im Frühjahr von eher kühl bis ungewöhnlich warm würden so möglich.

„Es ist schwer, den Leuten zu verstehen geben, dass ein kalter April keine Negierung des Klimawandels ist“, sagt auch Altnau. Hätte sich statt des Hochs ein Tiefdruckgebiet über England festgesetzt, wären wahrscheinlich dauernd warme Luftmassen aus dem Mittelmeerraum zu uns geströmt – mit dem gegenteiligen Effekt. Altnau erinnert daran, dass wir Ende März vor der Dauerkälte kurz einmal 27 Grad in Deutschland maßen.

Das dürfte derzeit wenig trösten, zumal auch die kommenden Tage nicht wirklich rosig werden. Robert Noth vom DWD-Potsdam hat zum Beispiel für das erste Maiwochenende eher durchwachsene Aussichten. Am letzten Apriltag werde es in Brandenburg recht bewölkt und höchstens 13 Grad warm. In der Nacht zum Maifeiertag könnte das Thermometer auf bis zu ein Grad fallen.

Anfang Mai wird es nicht viel besser

„Am Sonnabend wird es mit 13 bis 15 Grad ein bisschen wärmer. Wir haben ein Mix aus Sonne und Wolken und hier und da kann es auch Regen geben.“ Ein Tiefdruckgebiet bestimme auch das Sonntagswetter. Brandenburg sei dann wohl stark bewölkt. „Von Berlin bis ins südliche Brandenburg rechnen wir damit, dass es eher regnerisch sein wird“, sagt Noth. In der Uckermark dagegen könne es länger trocken bleiben.

Auch zum Wochenstart im Mai bleibe das Tiefdruckgebiet aus westlicher Richtung mit wolkenreicher Luft erhalten. „Mit 13 bis 17 Grad wird es aber wenigstens ein bisschen milder“, sagt Noth. „Dass in der ersten Maiwoche der große Frühsommerdurchbruch kommt, kann man nicht sagen“, fasst Noth zusammen.

Immerhin: Den Vorsitzenden des Obstbauvereins Werder, Reinhard Schmidt, freuen solche Aussichten. Zwar sorge die Frostnacht vom 25. zum 26. April 2021 sicher für manchen Ausfall bei Aprikose, Pfirsich oder früher Süßkirsche, doch für den weiteren Verlauf der Obstblüte dürfe das Wetter durchaus wechselhaft bleiben. „Nur sollten die Nachttemperaturen nicht in den Minusbereich abfallen und Regen wird dringend gebraucht.“ Aus gegenwärtiger Sicht dürfen wir laut Schmidt immer noch erwarten, „auch dieses Jahr wieder schönes Obst aus Werder zu haben“.

Lesen Sie auch: Ein Hauch von Frühling:Meteorologe erklärt den krassen Wetterumschwung

Von Rüdiger Braun