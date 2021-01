Potsdam

Brandenburg ist wie kaum ein anderes Bundesland nach 1990 von einer Welle des Rechtsextremismus überschwemmt worden. Guben, Eberswalde und andere Städte stehen für den Straßenterror jener Baseballschläger-Jahre. Doch damals ist auch Vieles richtig gemacht worden.

Robustes Auftreten

Als „Brandenburger Weg“ wird heute eine Kombination aus robustem und konsequentem Durchgreifen von Polizei, Staatsanwaltschaften und anderen Behörden auf der einen und einer Stärkung der Zivilgesellschaft auf der anderen Seite bezeichnet. Das ist anerkennend gemeint. Noch heute ist Brandenburg führend, was die Indizierung von Nazi-Musik angeht. Jahr für Jahr weisen die Behörden die Bundesprüfstelle auf Hetz-Lieder hin. Gleichzeitig löst die Polizei Konzerte auf, wann immer sie von ihnen erfährt.

Gegengift für Unentschiedene und Mitläufer

Die richtig harten Nazis lassen sich davon kaum beeindrucken. Doch erreicht die rechte Subkultur nicht jene breiten Kreise von Unentschiedenen und Mitläufern, die sie in den 1990er-Jahren mit dem Hass infizieren konnte. Die Neonazis von heute haben das mittlerweile erkannt und treten in Thüringen, Sachsen und anderswo auf. Schlimmstes Beispiel: Ins thüringische Themar reisen Tausende Extremisten. In Brandenburg hingegen latschen die Behörden den Hetzern zu sehr auf die Füße.

