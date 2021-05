Kampf um Brandenburgs zehn Wahlkreise: CDU droht Verlust von Direktmandaten

Potsdam

In Brandenburg deutet sich im Kampf um die zehn Direktmandate für den Bundestag ein Kopf-an-Kopf-Rennen in fast allen Wahlkreisen an. Nach aktuellen Prognosen haben SPD, AfD, CDU und Grüne Chancen, jeweils mehrere Mandate über die meisten Erststimmen zu holen. Einig sind sich die Wahlkreis-Forscher derzeit nur, dass die CDU ihren Erfolg von 2017 nicht wiederholen wird. Damals gewann sie 9 der 10 Direktmandate, nur in Potsdam gewann die SPD den Wahlkreis.

Das Online-Portal Wahlkreisprognose.de sieht in einer aktuellen Erhebung von dieser Woche die SPD in vier Wahlkreisen in Westbrandenburg leicht vorn – in den Wahlkreisen 56 (Prignitz), 60 (Brandenburg/Havel), 62 (Dahme-Spreewald) und 61 (Potsdam). Im prestigeträchtigen Wahlkreis in der Landeshauptstadt führt danach SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit „drei bis sechs Prozent“ vor Annalena Baerbock, der grünen Kanzlerkandidatin.

Wahlkreis-Check räumt CDU Chancen ein

In vier weiteren Wahlkreisen soll die AfD einen Vorsprung haben – in der Uckermark (WK 57), in Frankfurt/Oder (WK 63) und in den beiden Kreisen 64 und 65 im Süden. Den größten Vorsprung („eher sicher“) hat der Prognose zufolge die AfD im Wahlkreis 65 (Elbe-Elster) mit bis zu 12 Prozent. Zugleich räumt das Portal dort der CDU in einem Wahlkreis-Check am Ende die leicht größeren Chancen vor der AfD ein. Die Grünen haben in Oberhavel (WK 58) und Märkisch-Oderland (59) einen Vorsprung.

Wie schwankend die Wahlkreis-Prognosen vier Monate vor der Bundestagswahl sind und wie vorsichtig die Institute sich äußern, zeigt eine Erhebung der Meinungsforscher von Insa-Consulere vom 3. Mai. Da liegt in Potsdam die Grünen-Politikerin Baerbock mit „über 3 Prozent“ vor Scholz und würde den Wahlkreis gewinnen. Die CDU, die bei wahlkreisprognose.de nirgendwo vorn liegt, hat bei Insa in zwei Wahlkreisen derzeit einen Vorsprung: Wahlkreis 57 (Uckermark) und 62 (Dahme-Spreewald).

Für die SPD hat Potsdam Priorität

Die AfD würde im Wahlkreis 64 (Cottbus/Spree-Neiße) das Mandat holen und hat dort nach dieser Prognose mehr als drei Prozentpunkte Vorsprung. Dort tritt der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Münschke an. In den drei Wahlkreisen 56, 60 und 61 sieht das Portal die SPD vorn. Die Grünen liegen danach neben Potsdam in Märkisch-Oderland (WK 59) vorn.

Für die SPD hat der Wahlkreis mit Kanzlerkandidat Scholz erste Priorität. Offizielles Ziel sind der Gewinn aller zehn Mandate. Die aktuellen Wahlkreisprognosen zeigten, dass für die SPD möglich sei, in allen zu gewinnen, sagte Generalsekretär David Kolesnyk. „In jedem Wahlkreis ist das Rennen offen.“

Von Igor Göldner