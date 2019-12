Die dunkle Seite des Immobilienbooms

Potsdam

Eine gute Seite des Immobilienbooms lässt sich nicht leugnen: Haus- und Grundbesitzer im Speckgürtel wissen jetzt, dass sie vermögende Leute sind. Nie waren die Immobilienpreise so hoch, nie wurde in Deutschland so viel Geld mit Häusern und Bauland gemacht. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Boom in nächster Zeit an ein Ende kommt. Aber auch die andere Seite des Geldsegens liegt auf der Hand: Wohnen wird zur neuen sozialen Frage. Den Kern des Immobiliengeschäftes bildet der Wohnraum, dessen Preise gerade in Berlin durch die Decke gehen. Aber auch die ständig wachsende Landeshauptstadt Potsdam muss sich vor den teuren Pflastern im Westen und Süden der Republik nicht mehr verstecken. Wer kann sich 3500 Euro für den Quadratmeter leisten? Zugegeben, das ist ein Höchstwert, aber selbst in den preisgünstigen Regionen Brandenburgs muss man laut Immobilienmarktbericht pro Quadratmeter Wohnfläche 1000 Euro berappen. Natürlich ist niemand gezwungen, im eigenen Heim zu leben. Mieten tut’s auch. Aber die Preise sind ein Indikator dafür, dass es für alle eng wird in den Städten und in deren Umland. Soll der Preiskampf nicht ins Unermessliche steigen und immer mehr Menschen von bezahlbarem Wohnraum ausschließen, muss der Staat tätig werden. Mit mehr sozialem Wohnungsbau.

Von Rüdiger Braun