Kann ich für eine Corona-Impfung in ein anderes Land reisen?

Mit dem Flugzeug entspannt zum privaten Impftermin jetten, anstatt mit dem Taxi zum Impf-Zentrum zu juckeln – Wenn es nach einigen Reiseveranstaltern geht, wird das schon bald möglich sein. Unternehmen wie „Fit Reisen“ aus Frankfurt am Main bieten bereits jetzt schon auf ihrer Internetseite sogenannte Impfreisen an.

Das sind mehrwöchige Urlaubsreisen, bei der die Reisenden im Zielland die Möglichkeit bekommen sollen, sich vor Ort gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Bisher können sich Interessierte aber nur unverbindlich über das Angebot informieren.

Erst müssen mögliche Zielländer grünes Licht geben

Der Reiseanbieter betont, dass das Ganze erst konkretisiert wird, sobald die Behörden in den entsprechenden Ländern Ausländer gezielt zum begehrten Pieks einladen. „Unser Ziel ist es, dass möglichst bald, möglichst viele Personen geschützt sind und dies nicht zu Lasten anderer Personengruppen erfolgt“, heißt es bei Fit Reisen.

Sprich: Erst, wenn alle Menschen im Zielland, die eine Impfung wollen, auch eine bekommen haben, sind Touristen an der Reihe. Wohin eine solche Impf-Reise gehen könnte, ist bisher noch völlig unklar.

Israel will keine Impfreisen zulassen

Spekulationen, dass Israel aufrund seiner erfolgreichen Impf-Kampagne ein heißer Kandidat sein könnte, haben sich nicht bestätigt. „Es gibt derzeit keine Möglichkeiten für Touristen in Israel, sich impfen zu lassen. Es werden keine Impfreisen angeboten“, teilte Ella Zack Solomon, Direktorin des Staatlichen Israelischen Verkehrsbüros für Deutschland, Österreich und die Schweiz, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit.

Auch andere Länder, die in Sachen Durchimpfung ihrer Bevölkerungen bereits große Fortschritte gemacht haben –wie die Vereinigten Arabischen Emiraten oder die Seychellen –haben bisher keine entsprechenden Angebote an Ausländer gemacht.

Kuba will Touristen mit dem Pieks locken

Lediglich Kuba prescht vor. Offenbar will die sozialistisch regierte Karibik-Insel auch Touristen impfen lassen, sobald der eigene Impfstoff „Soberana 2“ von der Weltgesundheitsorganisation WHO genehmigt worden ist. Ob Touristen die Impfung aus eigener Tasche bezahlen müssen und ab wann das Angebot offiziell zu haben sein wird, ist bis dato noch gänzlich offen.

Um also die Ausgangsfrage zu beantworten: Nein, bisher kann ich mich als Tourist nicht im Ausland impfen lassen – jedenfalls nicht legal. In Zukunft wird es aber wohl All-Inclusive-Reisen in der „Corona Spezialedition“ geben.

