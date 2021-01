Kann ich in den Winterferien Anfang Februar in Urlaub fahren?

Potsdam

Vom 1. bis zum 5. Februar sind Winterferien. Viele Brandenburger und Berliner, vor allem jene mit schulpflichtigen Kindern, nutzen diese Woche traditionell für einen Skiurlaub. Geht das auch 2021, trotz der weitreichenden Corona-Einschränkungen – ein Überblick.

Kein ausdrückliches Reiseverbot

Der Lockdown in Brandenburg und Berlin beinhaltet Kontaktbeschränkungen, der Einzelhandel, die Gastronomie und Hotels sind geschlossen. Bewegung an der frischen Luft (also auch Schlittenfahren oder Ski) ist ausdrücklich gestattet, es gibt kein explizites Reiseverbot, nur den Appell, besser zuhause zu bleiben. In der Praxis könnte es dennoch schwierig werden mit dem Urlaub.

Wo übernachten?

Der zunächst bis zum 10. Januar befristete Lockdown, der inzwischen bis zum 31. Januar verlängert wurde, verbietet Hotelaufenthalte zu touristischen Zwecken. Darunter fallen auch Ferienwohnungen. Ob der Tourismus in Deutschland aber zum 1. Februar wieder hochgefahren wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Buchungen für diesen Zeitraum wären also mit einem dicken Fragezeichen versehen.

Dazu kommt, dass nach dem Andrang Anfang Januar etliche deutsche Skigebiete, etwa Oberhof in Thüringen und Winterberg in NRW, angekündigt haben, ihre Kommunen für Ausflüger abzuriegeln.

Ausweichen ins Ausland?

Wäre nach jetzigem Stand eine Option für Wintersportler, die in der Schweiz (Pisten bereits jetzt weitgehend geöffnet) in Italien (Saison startet am 18. Januar) oder Österreich (Saisonstart voraussichtlich 24. Januar) in den Schnee wollen. Allerdings wurden dieses Startdaten bereits mehrfach verschoben, das könnte ein weiteres Mal passieren.

Das größere Problem ist aber die Einstufung sämtlicher an Deutschland angrenzenden Länder als RKI-Risikogebiet (also auch Österreich, Italien, Schweiz). Wer von dort wieder nach Deutschland einreist, muss für zehn Tage in häusliche Isolation. Die Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Coronatest beendet werden – das ist keine Option für Eltern mit schulpflichtigen Kindern und Menschen, die nicht im Homeoffice arbeiten oder noch eine Urlaubswoche für die Quarantäne dranhängen können.

Kinder, die nach einer nicht zwingend notwendigen Auslandsreise eine Quarantäne absitzen müssen und nicht in die Schule können, fehlen unentschuldigt.

In die Sonne statt in den Schnee?

Auch nur bedingt eine Alternative. Von den in Frage kommenden Destinationen ist nur die zu Portugal gehörende Atlantikinsel Madeira derzeit (Stand 4. Januar) kein Risikogebiet.

Von Thorsten Keller