Kann ich mich demnächst in der Apotheke einfach auf Corona testen lassen?

Angehörige bestimmter Berufsgruppen wie zum Beispiel Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen oder Schulen können sich schon jetzt in Apotheken regelmäßig testen lassen. „Die Apotheken sind dazu angewiesen“, sagt Matthias Braband-Trabandt vom Apothekerverband Brandenburg.

Von den Gesundheitsämtern angewiesen heißt aber nicht verpflichtet, betont der Verbandssprecher. Das heißt, die Apotheken können testen, sie müssen aber nicht. Und zumindest nach jetzigem Kenntnisstand wird das wohl auch so bleiben, wenn die Schnelltests im März für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein sollen. Genaue Richtlinien lägen aber bislang noch nicht vor, sagt Braband-Trabandt.

Apotheken wenig begeistert

Bei den Apotheken hält sich die Begeisterung über Spahns Test-Pläne offenbar im Grenzen. „Wenn wir das nicht machen müssen, werden wir das auch nicht machen wollen“, sagt etwa Jeanette Grabow von der Kreisapotheke in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin). Und auch in der Königin-Luise-Apotheke in Potsdam ist man nicht gewillt, sich einem möglichen Ansturm von Testwilligen zu stellen. „Wir haben dafür weder geeignete Räume, noch genügend Personal“, heißt es dort.

Das ist offenbar auch der springende Punkt. Zusätzliche, gut belüftete Räume, getrennte Zu- und Ausgänge, besondere Schutzkleidung und vor allem zusätzlicher Personalaufwand sind erforderlich, um die Tests ordnungsgemäß und sicher durchzuführen.

Apotheke in Wusterhausen testet bereits

In der Lilien-Apotheke in Wusterhausen (Ostprignitz-Ruppin) hat man sich darauf eingerichtet. „Ein Test dauert ungefähr eine Viertelstunde“, sagt Inhaberin Claudia Rückborn. Ihre Apotheke bietet schon jetzt Schnelltests an. Zwischen zwei und vier Untersuchungen sind es derzeit pro Tag. Die Leute müssen dafür vorher um einen Termin anfragen und zahlen derzeit 39 Euro für einen Schnelltest. Künftig sollen sie kostenfrei sein.

Claudia Rückborn hält es für wichtig, dass möglichst viele Menschen getestet werden und würde daher auch die kostenlosen Tests durchführen, für die sie voraussichtlich eine Vergütung von 18 Euro erhalten wird. 30 bis maximal 50 pro Tag würden sie wohl schaffen, schätzt die Apothekerin. Aber mehr sei wirklich nicht drin. Für eine Kleinstadt mit knapp 6000 Einwohner bei zwei Apotheken nicht gerade eine üppige Testkapazität.

Positiv – und dann?

Und was passiert, wenn ich positiv getestet werde? Einen Fall gab es bislang in der Wusterhausener Apotheke. „Wir haben ihn belehrt, nach hause geschickt und das Gesundheitsamt informiert“, sagt Claudia Rückborn. Mehr könne sie nicht tun. Man kann also nur hoffen, dass die Leute so vernünftig sind und sich möglichst schnell bei ihrem Hausarzt melden. Und vor allem: keinem anderen Menschen mehr zu nahe kommen.

