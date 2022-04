Falkensee

Der Falkenseer Sven B., der offenbar plante den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen, stand vor einem Jahr schon vor dem Haus der Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Im Januar 2021 postete Sven B. ein Foto, das den Briefkasten der in Falkensee (Havelland) lebenden Ministerin zeigt. Auf dem Briefkasten klebt ein offenbar neuer Aufkleber, auf dem das Bild eines Kindes abgebildet ist. Dort steht: „Wenn ich mal groß bin, werde ich wegen der Maßnahmen depressive Selbstmordkandidatin.“ Gepostet hat Sven B. das Bild mit dem Kommentar: „Wie konnte das passieren?“

Ob Svden Sticker tatsächlich auf den Briefkasten der Ministerin klebte oder ob es sich hierbei um eine Montage handelt, bleibt unklar. Nonnemacher wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern. Nach RBB-Informationen klebt auf dem Briefkasten des 52-jährigen Falkenseers selbst ein Sticker, auf dem „Ich lasse mich nicht impfen!“ steht.

Sven B. ist ehemaliger NVA-Offizier

Das Bild vor Nonnemachers Haus hat Sven B. in einer Telegram-Gruppe gepostet, in der ein „D-Day 2.0“ geplant wurde. In der „D-Day 2.0“-Initiative organisierten sich unter anderem Rechtsextremisten, „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“, um an einem bestimmten Tag Straßenblockaden durchzuführen und anderweitig Protest zu zeigen. Im Januar 2021 kam es tatsächlich zu vereinzelten Staus aufgrund der Aktionen.

Sven B. war Mitglied in mehreren Telegram-Gruppen, unter anderem den „Vereinten Patrioten“ oder dem „Veteranen-Pool“. Sven B. ist ehemaliger NVA-Offizier, war offenbar von 1986 bis 1990 an der Offiziershochschule im sächsischen Zittau. Jetzt sitzt er gemeinsam mit vier weiteren Beschuldigten in Untersuchungshaft. Sven B. war offenbar einer der Hauptorganisatoren der Gruppe, die in einem Telegram-Chat die Entführung von Lauterbach und einen Umsturz geplanten haben sollen. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler unter anderem ein Kalaschnikow-Sturmgewehr bei Sven B.

Von Lena Köpsell