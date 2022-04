Potsdam/Mainz

Nach Angaben des ARD-Politmagazins „Report Mainz“ sollen „Querdenker“ geplant haben, Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Auch weitere Anschläge auf Umspannwerke und Stromleitungen seien geplant worden, um bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen. Bei bundesweiten Razzia seien am Mittwoch mehrere Menschen festgenommen worden, so „ARD“. Einer der beiden Hauptverdächtigen kommt aus Falkensee.

Bei der Durchsuchung fanden Beamte des LKA Brandenburg im Besitz des Brandenburgers eine Schnellschussfeuerwaffe, eine sogenannte AK-47, berichtete Christopher do Paço Quesado, Oberstaatsanwalt der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, der MAZ auf Anfrage. Ob noch weitere Waffen in seinem Besitz gefunden wurden, sei derzeit noch unklar. Bisher war der 54-Jährige nicht vorbestraft. Jetzt werden ihm gleich zwei Taten vorgeworfen: Die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat sowie der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Insgesamt wird gegen zwölf Personen ermittelt. Vier Beschuldigte seien festgenommen worden, gegen sie seien Haftbefehle beantragt worden. Einer der beiden Hauptverdächtigen, ein 55-Jähriger aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt/Weinstraße, wurde bei der Vorbereitung einer Waffenübergabe festgenommen.

Entführung geplant: Durchsuchungen in Brandenburg und anderen Bundesländern

Demnach gab es am Mittwoch Durchsuchungen in 20 Objekten neben Brandenburg in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Im Einsatz waren rund 270 Beamtinnen und Beamte, darunter auch Spezialeinheiten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beschuldigt werden demnach Deutsche im Alter von 55, 54, 50, 42 und 41 Jahren, vorgeworfen werden ihnen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz. Zuzuordnen seien die Personen der Corona-Protestszene und der Reichsbürgerbewegung. Bei den Durchsuchungen wurden etwa Waffen, Munition, Bargeld, Goldbarren und Silbermünzen sichergestellt. Vier Beschuldigte seien festgenommen worden, gegen sie seien Haftbefehle beantragt worden.

Lauterbach will sich nicht einschüchtern lassen

Die zwölf Beschuldigten organisierten sich in mehreren rechtsextremen Telegram-Gruppen, unter anderem in Gruppen namens „Vereinte Patrioten“ und „Aktive Patrioten“. Einzelne Mitglieder der Gruppen hätten auch über Mordanschläge auf Politiker fantasiert, sich Tipps zur Herstellung von Giften gegeben und über die Organisation von Waffen ausgetauscht, so „Report Mainz“. Auch in Person habe es mehrere Treffen gegeben. Die Ermittlungen gegen die Gruppe liefen seit Oktober vergangenen Jahres.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will sich von mutmaßlichen Entführungsplänen nicht einschüchtern lassen. „Manchen Covid-Leugnern geht es nicht um den Kampf gegen Impfungen oder Corona-Auflagen. Sie kämpfen gegen unsere demokratische Grundordnung“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“, „Damit werden sie aber keinen Erfolg haben“.

Lauterbach hatte wiederholt von Drohungen gegen ihn berichtet. Anfang März, nachdem der österreichische Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) unter anderem wegen ständiger Anfeindungen zurückgetreten war, schrieb der SPD-Politiker bei Twitter: „Es ist eine Schande, dass er durch Drohungen aus dem Amt gedrängt wurde. Auch ich werde rund um die Uhr bewacht und kenne diese Belastung.“ Im vergangenen Herbst hatte Lauterbach geschrieben: „Seit Tagen wird im Netz erneut dazu aufgerufen, mich zu erschlagen. Es ist absolut inakzeptabel, dass so etwas nicht sofort gelöscht werden muss.“

Von RND/lkö