Weihnachten ist das Fest der Familie - das ist auch bei vielen Brandenburger Politikern in Regierung und Landtag so. Traditionell gibt es bei vielen Karpfen, Gänsebraten oder Würstchen mit Kartoffelsalat.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) feiert nach eigenen Angaben in seiner Großfamilie. Am Vormittag des Heiligen Abends wird bei ihm der Weihnachtsbaum geschmückt, später gibt es Kartoffelsalat und Bockwurst. Am ersten Weihnachtstag kommt dann Gänsebraten auf den Tisch. „Eigentlich würde ich ihn gerne zubereiten“, sagt der Regierungschef. Er zieht die Kochmütze aber nicht auf und verrät, warum: „Ich sage: Ich kann gut kochen. Meine Frau sagt immer: Gut, Du glaubst gut kochen zu können.“

Der Klassiker am 24. Dezember: Würstchen und Kartoffelsalat

SPD-Fraktionschef Erik Stohn singt an Heiligabend in seiner Heimatstadt Jüterbog vormittags in Senioreneinrichtungen Weihnachtslieder. „Ich führe den Chor seit Jahren an“, sagt Stohn. Nach dem Gottesdienst gibt es dann bei ihm Würstchen mit Kartoffelsalat. Für das neue Jahr wünscht sich Stohn „Geduld, Verständnis und den Mut, aufeinander zuzugehen“ – für alle Brandenburger.

Bei Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) steht noch nicht fest, was an Heiligabend auf den Tisch kommt. „Die Chancen stehen aber recht gut, dass es auf Würstchen mit Kartoffelsalat und Hähnchenkeule mit Nudelsalat hinauslaufen wird.“ An den weiteren Weihnachtstagen stehen wahrscheinlich Ente und Wild auf ihrem Speiseplan. Ihr Wunsch für das kommende Jahr: mehr freie Zeit, um Bücher lesen, Konzerte oder Sportveranstaltungen besuchen zu können. Sie sei aber Kummer gewohnt: „Natürlich wird das nicht der Fall sein, jetzt als Ministerin schon gar nicht.“

Auch beliebt: Karpfen

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) freut sich zum Weihnachtsfest auf „Karpfen blau mit viel frischem Meerrettich“ bei ihren Eltern. Im neuen Jahr plant sie ausgiebige Wanderungen und Radtouren durch Brandenburg, um viele Regionen gut kennenzulernen. Dabei hat sie einen besonderen Wunsch: Endlich mal Großtrappen, die schwersten flugfähigen Vögel der Welt, in natura erleben.

Auch Linksfraktionschefin Kathrin Dannenberg setzt auf Karpfen – gebraten und mit Kartoffelsalat. Ihre Wünsche: „Gesundheit für Menschen um mich herum und für uns alle“ – und den Ausbau des Kinder und Jugendbegegnungszentrums in Calau, wo sie wohnt.

Bei Co-Fraktionschef Sebastian Walter steht Kartoffelsalat mit Würstchen auf dem Zettel. Dazu freut er sich noch auf etwas Besonderes: einen Mojito, „um die anschließende traditionelle Rommé-Partie gut zu überstehen“. Für das kommende Jahr wünscht sich Walter Zeit für die Familie – davon habe es im Wahljahr zu wenig gegeben.

Für jeden Geschmack etwas

Beim Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Péter Vida, kommt an Weihnachten panierter Karpfen auf den Tisch – das traditionelle ungarische Weihnachtsgericht. Vida hat deutsch-ungarische Wurzeln. Politisch wünscht er sich im nächsten Jahr „eine weitere Festigung und Stärkung“ von BVB/Freie Wähler. Und privat: eine Reise nach Nordkorea. „Kein Scherz“, sagt Vida.

Bei Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wird wie seit Jahrzehnten in großer Runde gefeiert – mit Verwandten und Freunden von 21 bis 75 Jahren. „Weihnachtsbaum, gemeinsames Singen und Spielen gehören dazu wie ein umfangreiches Weihnachtsessen, zu dem alle einen Beitrag leisten“, verrät Nonnemacher. „Von veganen Teigtaschen bis zur Entenbrust ist alles auf dem Tisch.“

Wild mit Preiselbeeren

Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) isst am liebsten Wild mit Maronen, Preiselbeeren, Rotkohl und Spätzle zum Weihnachtsfest. Sein politischer Wunsch: „angesichts der aktuellen Weltlage: Frieden und keine neuen Kriege“. Privat wünscht er sich „Gesundheit für alle Menschen innerhalb und außerhalb meines persönlichen Umfelds“.

Eine umfangreiche Wunschliste bringt Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) mit: Er wünscht sich einen respektvolleren Umgang im politischen Raum. Und: Dass die Schritte, die zum Gelingen der Energiewende wirklich nötig sind, im kommenden Jahr mit mehr Konsequenz gegangen würden.

