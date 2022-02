Potsdam

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Land Brandenburg (KZVLB) hat sich am Montag in einer Resolution gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit war dagegen, dass Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und anderswo gesetzlich dazu verpflichtet werden, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung fordert die Landesregierung auf, sich beim Bund für die Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einzusetzen. Nach Ansicht der Vertreter sei die Verhältnismäßigkeit einer solch harten Maßnahme angesichts der aktuell geringen Hospitalisierungsraten nicht mehr gewährleistet.

Sven Albrecht, Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, erläutert: „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht triff einen Teil der Zahnarztpraxen in Brandenburg empfindlich. Nicht überall kann der Praxisbetrieb wie gewohnt aufrecht erhalten werden, daher setzen wir uns für eine Aussetzung des Gesetzes zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ein.“

Von Rüdiger Braun