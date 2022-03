Potsdam

Bewohner des Landkreises Ostprignitz-Ruppin dürfte überraschen, dass ihr Bedarf an Hals-Nasen-Ohren-Ärzten mehr als gedeckt ist – zumindest nach Auffassung der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Wer sich zurzeit als HNO-Spezialist in diesem Kreis ansiedeln will, bekommt keine Kassenärztliche Zulassung. Ähnlich frappierende Erfahrungen machen zur Zeit drei Ärzte aus Berlin. Sie hatten geglaubt, ihr Traum von der Gemeinschaftspraxis ließe sich nirgends leichter erfüllen als im ländlichen Brandenburg. Doch der dort herrschende Ärztemangel wird von Patienten und Kassen sehr unterschiedlich wahrgenommen.

Grundversorgung oder Anspruchsdenken?

Was die ältere Landbevölkerung, deren Mobilität durch einen ausgedünnten öffentlichen Nahverkehr stark eingeschränkt ist, als notwendige Grundversorgung reklamiert, sieht die andere Seite als überzogenes Anspruchsdenken. Die Kasse sagt: Fachärzte können nicht überall vorgehalten werden. Weitere Wege seien zumutbar. Natürlich wären Polikliniken für praktisch jede Gemeinde unbezahlbar. Klar ist aber auch, dass das Beharren auf starren Zulassungskriterien das Engagement von Idealisten ausbremsen kann. Das Land Brandenburg tut wie das Landärztestipendium zeigt ziemlich viel, um Allgemeinärzte aufs Land zu locken. Vielleicht könnte die Kasse die Lage auch entspannen, indem sie bei Fachärzten zu mehr Kompromissen bereit wäre – freilich nach sorgfältiger Prüfung des jeweiligen Falles.

Von Rüdiger Braun