Potsdam

Am Donnerstag heulen in Brandenburg und ganz Deutschland um 11 Uhr die Sirenen. Am Katastrophen-Warntag 2020 sollen erstmals alle Alarm-Systeme getestet werden – dazu gehören auch Durchsagen im Radio und im Fernsehen. Der Tag soll das Bewusstsein für die Gefahren wieder stärker im öffentlichen Bewusstsein verankern. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Warntag.

Was passiert am Donnerstag?

Genau um 11 Uhr werden sämtliche Anlagen getestet. Dazu wird ein Probealarm über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) des Bundes an Multiplikatoren wie zum Beispiel Rundfunk- oder Fernsehsender verschickt. Diese leiten die Warnung dann in ihren Systemen weiter – am Ende kommt eine Warnung zum Beispiel im Radioprogramm. Auch über die Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) des Bundes wird gewarnt.

Anzeige

Dazu werden auf Länderebene, in den Landkreisen und Kommunen die Sirenen getestet. In Brandenburg wird das Signal über alle fünf Regionalleitstellen weitergegeben, auch das Einsatzlagezentrum der Polizei und der Katastrophenschutz im Innenministerium sind angeschlossen.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Warntag in Potsdam-Mittelmark: Nur die Kirchenglocken bleiben stumm

Als Folge ertönt für einige Minuten ein intensiver auf- und abschwellender Heulton – es gibt aber auch Sirenen mit anderen Tönen. Feuerwehr, Ordnungsamt oder Polizei nutzen außerdem Lautsprecherwagen, mit denen Bewohner eines betroffenen Gebietes gewarnt werden – zum Beispiel, wenn ein Wohnblock nach einem Bombenfund gesperrt werden muss. Auch diese Lautsprecherwagen sollen am Donnerstag getestet werden. Um 11.20 Uhr soll am Donnerstag das Signal zur Entwarnung gegeben werden.

Warum braucht es diesen Test?

Bund und Länder haben den bundesweiten Warntag im vergangenen Jahr gemeinsam beschlossen. Künftig werden alle Alarmsystem einmal im Jahr getestet. Das soll zum einen sicherstellen, dass die technischen Systeme tatsächlich funktionieren und überprüfen, wo sie noch weiterentwickelt werden müssen. Zum anderen soll die Bevölkerung für das Verhalten in Gefahrenlagen sensibilisiert werden. „Wer rechtzeitig gewarnt wird und weiß, was zu tun ist, kann sich in einem Notfall besser selbst helfen“, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU). In Brandenburg könnten zum Beispiel bei schweren Hochwassern oder großen Waldbränden im schlimmsten Fall nur wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden.

Warum der 10. September?

Gewählt wurde ein Tag, an dem die Warnung bei den Menschen an einem durchschnittlichen Tag ankommt und so möglichst viele Menschen erreicht. Deswegen wird künftig immer am zweiten Donnerstag im September gewarnt – einem Wochentag und zu einer Zeit, wo in den meisten Bundesländern die Schule wieder angefangen hat.

Was mache ich mit Hund und Katze?

Der Probealarm und der daraus resultierende Lärm kann vor allem für Haustiere und ihre Besitzer zur Belastungsprobe werden. Viele Halter kennen das Problem zum Beispiel aus der lautstarken Silvesternacht. Mehrere Tierschutzvereine warnen deshalb vorab: „Lasst eure Tiere während der Warnsignaltests nicht allein.“ Sinnvoll ist es daher, sich vorher zu informieren, wo sich die nächste Warnanlage befindet. Bei der örtlichen Stadt- oder Gemeindeverwaltung kann erfragt werden, ob die entsprechende Sirene am Donnerstag zum Einsatz kommt.

Lesen Sie auch: Mehr Tipps, wie Haustüre vor Lärm am Warntag geschützt werden können

Wer warnt wann?

In Deutschland ist gesetzlich geregelt, wer warnen muss. Abhängig von der Art der Gefahr sind das unterschiedliche Stellen. Bei einigen Ereignissen geben auch mehrere Behörden gleichzeitig Warnungen heraus, zum Beispiel bei Evakuierungen.

Der Bund ist grundsätzlich im Verteidigungsfall zuständig. Zentral ist hier das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Es würde die betroffene Bevölkerung zum Beispiel bei einem Raketenangriff warnen und betreibt auch das zentrale Warnsystem. Im Auftrag der Bundesregierung können aber auch andere Bundesbehörden wie der Deutsche Wetterdienst (bei extremen Wetterlagen) oder das Bundesamt für Seeschifffahrt (zum Beispiel bei Sturmfluten) Gefahrenmeldungen herausgeben. Länder sind im Katastrophenfall zuständig und können den Bund im Fall von Kriegsgefahren unterstützen. Städte, Kreise oder Gemeinden können über die Feuerwehr warnen.

Lesen Sie auch: In Ostprignitz-Ruppin heulen am Donnerstag 250 Sirenen

Von Ansgar Nehls