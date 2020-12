Beeskow

Die Kreisverwaltung von Oder-Spree ruft am Montag, dem 21. Dezember, um 0 Uhr wegen der Zuspitzung der Corona-Lage ein sogenanntes Großschadensereignis aus. Dies sei nötig, um auf alle vorhandenen Kapazitäten des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes zurückzugreifen, heißt in einer Pressemitteilung vom Sonntag. Alle einzubeziehenden Einrichtungen und Institutionen wurden demnach darüber in Kenntnis gesetzt und die benötigten Strukturen des Katastrophenschutzes wurden hochgefahren.

Als Grund werden die stetig zunehmenden Infektionszahlen genannt, die unter anderem zu einer erhöhten Auslastung von Bettenkapazitäten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen führen sowie zu Personalengpässen. Mit einer Trendumkehr könne kurzfristig nicht gerechnet werden, daher sei im Landkreis von einer sich weiter zuspitzenden Situation auszugehen.

Anzeige

Erst am Freitag hatte sich Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst im Krisenstab dazu entschieden, den Großschadensfall für die Landeshauptstadt auszurufen. Nach Cottbus war Potsdam die zweite Gebietskörperschaft in Brandenburg, die diesen Schritt ging.

Landrat Rolf Lindemann zeigt sich besorgt

Das Großschadensereignis ist im brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz definiert: Ein Geschehen, das eine große Anzahl Menschenleben gefährdet und zu deren wirksamen Bekämpfung die Kräfte und Mittel der Träger des örtlichen Brandschutzes und des Rettungsdienstes nicht ausreichen. Überörtliche oder zentrale Kräfte sollen stattdessen, so das Gesetz, die Führung übernehmen oder Einsatzmittel stellen.

„Die momentane Situation ist so zu beschreiben, dass Patienten aus Krankenhäusern in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen, um eine dringende medizinische Notfallversorgung standortnah gewährleisten zu können", erläuterte der Landrat des Landkreises Oder-Spree, Rolf Lindemann: „Die Verlegung von Patienten zwischen den Krankenhäusern sowie die weitere Transportfähigkeit von Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen zu medizinischen Behandlungen kann nicht mehr länger durch den Rettungsdienst sichergestellt und geleistet werden. Dies hat uns dazu veranlasst, die Großschadenslage für den Landkreis Oder-Spree ab Montagmorgen festzustellen.“

Lesen Sie auch:

Auch der Beigeordnete für Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz des Landkreises Oder-Spree, Michael Buhrke, sieht die Feststellung der Großschadenslage als notwendiges Mittel. „Der Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree kann nicht gewährleisten, dass Patienten insbesondere aus den östlichen Krankenhäusern in andere Kliniken im Westen gebracht und gleichzeitig die Notfalleinsätze abgesichert werden können“, so Buhrke. Mit der Feststellung der Großschadenslage soll laut Buhrke die Versorgung der Alten- und Pflegeheime sowie die Versorgung der Patienten in Krankenhäusern, an Unfall- und Einsatzorten des Rettungsdienstes sichergestellt werden.

Von MAZonline