Potsdam

Nach den verheerenden Hochwassern ist eine Debatte über Frühwarnsysteme entbrannt. Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, sprach sich für einen „Warnmittel-Mix“ aus verschiedenen Methoden aus. Allein auf digitale Warnungen per Smartphone und Apps wie Katwarn oder Nina zu setzen, sei nicht der richtige Weg, sagte er. „Und deswegen wollen wir auch die gute alte Sirene zurückhaben.“

Doch um das Sirenensystem ist es in Brandenburg nicht überall gut bestellt. Die Probleme hatten sich im vorigen September gezeigt, als beim bundesweiten Warntag die Sirenen in den Kommunen getestet wurden. Landesweit gab es mehrere Gemeinden, in denen die Technik versagte. 2500 Sirenen gibt es in Brandenburg, aber einige Kommunen haben gar keine mehr.

Arbeiten an zentraler Steuerung

Brandenburgs Innenministerium sieht hier Reformbedarf, da die Sirenen derzeit nicht flächendeckend einsetzbar seien, wie es aus dem Innenministerium heißt. „Momentan arbeiten wir an einer zentralen Steuerung“, sagte Ministeriumssprecher Martin Burmeister.

Dass eine ähnliche Lage wie aktuell im Westen Deutschlands auch künftig auf Brandenburg zukommen könnte, davon geht das Innenministerium nicht aus. Schon rein geografisch sei dies nicht möglich. „Brandenburg ist ein flaches und weites Land. Hier türmen sich nicht innerhalb weniger Stunden riesige Flutwellen auf“, sagte Burmeister.

„Haben aus Flutkatastrophen gelernt“

Brandenburg habe durch die Hochwasserlagen der vergangenen Jahre viel Erfahrung im Katastrophenschutz, sagte er. Insgesamt sei der Hochwasserschutz in Brandenburg gut aufgestellt. „Wir haben aus den Flutkatastrophen von 1997 und 2002 gelernt“, sagte er.

Bei einem Besuch im Hochwasser-Krisengebiet in Euskirchen verteidigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die föderale Struktur im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Es sei unvorstellbar, dass die Arbeit in einer solchen Katastrophe zentral von irgendeinem Ort aus geleistet werden könne. „Zentralismus verbessert hier gar nichts“, sagte er. Unter anderem seien Ortskenntnisse notwendig. In den Hochwassergebieten seien etwa 2700 Helfer des Technischen Hilfswerks sowie weitere 800 Bundespolizisten im Einsatz.

Baerbock: Bund braucht mehr Kompetenzen

Auf Kritik, dass die Bevölkerung nicht früh genug gewarnt worden sei, sagte Seehofer unter Verweis auf das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass die Meldewege, soweit der Bund zuständig sei, funktioniert hätten. Manches, was jetzt zu hören sei, müsse er einer „billigen Wahlkampf-Rhetorik“ zuordnen.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach sich dafür aus, dem Bund bei Fragen der Vorsorge gegen Extremwetterereignisse mehr Kompetenzen zu geben. Es sei nötig, die Risikovorsorge „massiv“ zu verstärken. „Hier muss aus meiner Sicht auch der Bund eine viel stärkere, koordinierende Rolle spielen“, sagte Baerbock im ARD-Morgenmagazin. Bei überregionalen Ereignissen müsse die Bundesebene mehr tun können, sagte die Grünen-Vorsitzende. Dies habe auch die Corona-Pandemie gezeigt. Neben besserer Risikovorsorge müssten mehr „Klimaanpassungsmaßnahmen“ getroffen werden, forderte Baerbock. Dazu gehöre etwa, Städte umzubauen und Flüssen „mehr Raum“ zu geben.

Von Torsten Gellner und Gesa Steeger