Potsdam

Wenn Birgit Zuchold über ihre Visionen spricht, klingt es, als werbe sie für einen exklusiven Abenteuerurlaub. „Üben auf einem Areal der kurzen Wege, auf dem Boden, in der Luft, auf und unter dem Wasser. Und alle“, ergänzt die Bürgermeisterin von Welzow, „alle genießen touristische Erlebnisse in nächster Umgebung.“

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft – das ist die Dreieinigkeit des modernen Brand- und Katastrophenschutzes, mit der Welzow und die Partnerstadt Senftenberg punkten wollen. Sie haben es sich 2019 in den Kopf gesetzt, auf dem Welzower Flugplatz und dem Wasserlandeplatz am Sedlitzer See die Löschflugzeugstaffel aufzubauen, welche die Europäische Union nördlich der Alpen plant.

Die Bürgermeisterin schwärmt von dem Projekt

Von der Lausitz aus, so die Vorstellung, sollen Löschflugzeuge abheben, wenn es in deutschen, dänischen oder polnischen Wäldern brennt. Dass verheerende Brände in Zukunft häufiger auftreten werden, daran dürfte wenig Zweifel bestehen. Welzow und Senftenberg machen sich große Hoffnungen, nicht nur weil der Bedarf für Brand- und Katastrophenschutz steigen dürfte, sondern weil es zum Lausitzer Strukturwandel passen würde.

Im Brandenburger Landtag hört sich am Mittwoch der Innenausschuss die Pros und Kontras für dieses Vorhaben an. Bürgermeisterin Zuchold schwärmt regelrecht von den Vorzügen ihrer Kleinstadt, die in Teilen von den Braunkohlebaggern bedroht war. „Wir verfügen über Möglichkeiten, die es in dieser Form in Deutschland nicht mehr gibt“, sagt sie. „Der Platz ermöglicht Testflächen für autonomes Fliegen und vieles mehr.“

Trainingszentrum Einsatzzentrale und vieles mehr

Ein Ausbildungszentrum für Brand- und Katastrophenschutz, eine zentrale Einsatzleitung zur Koordinierung von Missionen, ein Logistiklager, eine Wartungs- und Reparatureinheit, ein Früherkennungssystem für Katastrophen aller Art bis hin zu Pandemien – all das soll zwischen Senftenberg und Welzow entstehen – zusätzlich zur EU-Löschflugstaffel. „Es wäre eine Anschaffung mit einem großen Nutzen für alle“, wirbt Zuchold.

Eine vom Innenministerium in Auftrag gegebene und im August vorgelegte Machbarkeitsstudie kommt jedoch zu einem ziemlich ernüchternden Fazit. Auf Mittel des rescEU-Programms für Zivil- und Katastrophenschutz der Europäischen Union kann Welzow nicht setzen, macht das Papier des Beratungs- und Planungsunternehmens Forplan klar. „Für keine der dort angeführten Kapazitäten besteht derzeit eine Förderfähigkeit über rescEU“, erklärt Gutachter David Bormann.

„Weder erforderlich noch realisierbar“

Zwar gebe es durchaus andere EU-Fördertöpfe sowie Bundes- und Landesprogramme, die man anzapfen könne. Aber auch inhaltlich sehen die Berater das Projekt kritisch – nämlich überdimensioniert. „Weder erforderlich noch realisierbar“, seien die Pläne in diesem Umfang. „Die Einrichtung eines EU-Katastrophenschutzzentrums ist in dieser Form weder erforderlich noch mit Blick auf die EU-Regularien realisierbar“, fasst es Bormann zusammen.

Peter Billing, Referatsleiter für Sicherheit in der EU-Generaldirektion für Katastrophenschutz, bestätigt das. Für den Aufbau der europäischen Löschflugstaffel gebe es schon konkrete Planungen über die nächsten Jahre, bei denen Welzow keine Rolle spielt. „Daran wird sich nicht viel ändern lassen“, sagt er.

Die Lausitzer Initiative sei „interessant, aber leider aus dem RescEU-Programm nicht finanzierbar.“ Dennoch, tröstet auch er, gebe es ja eine Reihe anderer Fördermöglichkeiten, die man gründlich prüfen könne.

Auch Brandenburgs Innenminister Michael Stügben (CDU) hatte die Initiative gelobt, aber die hohen Erwartungen gedämpft. Die vielversprechenden Entwicklungsansätze der Gutachter müssten diskutiert und vorangetrieben werden, hatte er im August diplomatisch gesagt.

Von Albrecht Brömme empfohlen

Einen Fürsprecher haben die Visionäre in Albrecht Brömme gefunden, ein erfahrener Kempe im Katastrophenschutz. Der ehemalige Berliner Landesbranddirektor und THW-Chef, der zuletzt in Berlin die Impfzentren aufgebaut hat und dem Verein Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit vorsteht, warnt seit jeher davor, dass Deutschland beim Katastrophenschutz zu schwach aufgestellt sei – gerade mit Blick auf Zerstörungszenarien, die mit dem fortschreitenden Klimawandel auf das Land zukommen.

„Ich kann nur empfehlen, die Visionen etwas spielen zu lassen und mit einem gewissen Mut eine Entscheidung zu treffen“, sagt er. Nicht dass man in ein paar Jahren sage: „Hätten wird das nur mal in Welzow gemacht.“ Die Lausitz könne durchaus eine zentrale Rolle im europäischen Katastrophenschutz spielen, wenn man das politisch wolle. „Wollen heißt dann aber auch, dass die Knete da ist“, sagt Brömme.

Geld ist aber derzeit nicht im Überfluss vorhanden, warnt Andreas Noack (SPD), der im Innen- wie im Haushaltsausschuss des Landtags sitzt. „Ich kann als Katastrophenschützer vielleicht Visionen haben“, meint er. „Aber als Haushälter lebe ich in der Realität.“

Von Torsten Gellner