Essen

Die frühere Brandenburger Bundestagsabgeordnete Katherina Reiche ( CDU), derzeit Hauptgeschäftsführerin beim Verband kommunaler Unternehmen ( VKU), wechselt zum Energiekonzern Eon. Reiche werde „die Leitung einer der größten und wichtigsten operativen Einheiten bei Eon übernehmen“, teilte der Konzern in Essen mit. Einem Bericht der „ Wirtschaftswoche“ zufolge soll Reiche Chefin der neuen Eon-Netzgesellschaft werden. Dazu wollte sich eine Eon-Sprecherin nicht äußern. „Details werden wir zu gegebener Zeit erläutern“, sagte sie.

Der Eon-Konzern steht vor einem tiefgreifenden Umbau seines Geschäftsmodells. Dazu hat das Unternehmen umfangreiche Tauschgeschäfte mit dem bisherigen Konkurrenten RWE vereinbart. Eon will das Netz - und Vertriebsgeschäft von Innogy übernehmen. Im Gegenzug soll RWE die erneuerbaren Energien von Eon und Innogy erhalten. Die EU-Kommission muss diesen Deal noch abschließend genehmigen. Eon rechnet damit noch in diesem Monat.

Eon würde mit der Innogy-Übernahme zum mit weitem Abstand größten Stromversorger und Betreiber von Energienetzen in Deutschland. Zusammen mit den bisherigen Innogy-Kunden käme der Energieriese künftig auf rund 14 Millionen Kunden. Europaweit hätte Eon mehr als 40 Millionen Kunden.

Die 46-Jährige war von 1998 bis 2015 Bundestagsabgeordnete und 2002 in Edmund Stoibers Schattenkabinett zuständig für Frauen- und Familienpolitik. In dieser Zeit war sie stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion und später parlamentarische Staatssekretärin, zunächst im Umwelt- danach im Verkehrsministerium. Bis 2015 führte sie auch den CDU-Kreisverband in Potsdam.

Von MAZonline/dpa