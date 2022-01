Potsdam

Die neue Vorsitzende des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg, Katja Karger, hat eine deutliche Anhebung der Löhne in Berlin und Brandenburg gefordert. „Wir sind noch lange nicht auf dem Niveau der Westländer. Wir haben noch immer eine Lücke hinsichtlich der Vergütung und der sozialen Sicherungssysteme“, sagte sie. Der Kampf um eine bessere Entlohnung werde ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sein, kündigte Karger an. Laut aktuellen Zahlen verdienen Brandenburger im Schnitt 859 Euro weniger als Westdeutsche.

Katja Karger war am Sonnabend mit 94,7 Prozent der Delegierten zur neuen Bezirksvorsitzenden gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge von Christian Hoßbach an, der sich nach vier Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stellte. Neue Vize-Chefin ist Nele Techen.

Kager befürchtet Tarifkonflikte im öffentlichen Dienst

Mit ihrem neuen Amt kehrt Karger nach Berlin zurück. Sie ist gelernte Industriekauffrau und war zuletzt DGB-Chefin in Hamburg. Zuvor war sie unter anderem in Berlin für die Digitalagentur Pixelpark in Berlin tätig. Der DGB vertritt die Interessen von rund 340.000 Gewerkschaftsmitgliedern in der Region.

Karger äußerte die Befürchtung, dass die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie den öffentlichen Dienst langfristig belasten könne. „Die Haushaltskassen sind leer, und irgendwann, das zeigt die Erfahrung, ist es dann der öffentliche Dienst, der das Haushaltsloch stopfen muss“, so Karger. Sie prophezeite schwierige Tarifverhandlungen für die kommenden Jahre.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit werde die Begleitung des ökologischen und digitalen Umbaus der Wirtschaft sein. „Die Veränderung der Arbeitswelt und die Digitalisierung haben massive Folgen für die Beschäftigten“, sagte sie.

Hoßbach: Mindestlohn als Erfolg

Berlin und Brandenburg hätten sich in den vergangenen Jahren zu einem „Hotspot der Transformation“ entwickelt, sagte der bisherige Bezirksvorsitzende Hoßbach. „Wertschöpfung und Beschäftigung wachsen überdurchschnittlich und zeigen ein deutlich anderes Bild als noch vor einem Jahrzehnt.“

Als Erfolg verwies Hoßbach auf die Erhöhung des Vergabemindestlohns in Berlin auf 12,50 und in Brandenburg auf 13 Euro. Dies sei ein „Schrittmacher“ für den bundesweiten Mindestlohn, der bei 12 Euro liegen soll. „Er wird allein in Berlin und Brandenburg mehr als einer halben Million Beschäftigter eine Lohnerhöhung bringen“, sagte Hoßbach.

Auch bei der gesetzlichen Verankerung von Tariftreueregelungen konnten wir in Berlin eine bundesweit beispielgebende Regelung durchsetzen, die bald auch für Brandenburg übernommen werden sollte. Wir konnten dazu beitragen, dass der beschlossene Kohleausstieg durch Strukturpolitik und Investitionen in der Lausitz gestaltet wird.

Woidke wirbt für gute Arbeitsbedingungen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warb auch mit Blick auf die steigende Zahl von Unternehmensansiedlungen für gute Arbeitsbedingungen. Sie seien wichtig, um Fachkräfte zu sichern und zu gewinnen, sagte er. Nötig sei eine tarifgebundene und attraktive Bezahlung. „Zu „guter Arbeit“ gehören heute aber auch flexible und mitbestimmte Arbeitszeiten, Gesundheit am Arbeitsplatz und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch Weiterbildung und Aufstiegschancen sind wichtig.“ Dem bisherigen DGB-Bezirkschef Hoßbach dankte Woidke für dessen Engagement.

Von Torsten Gellner