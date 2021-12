Potsdam

2001 hat Katja Melzer in Jüterbog ihr Abitur abgelegt. „Ein Klassentreffen nach 20 Jahren ist wegen der Pandemie leider ausgefallen“, sagt die ganz in Dunkelblau gekleidete Frau mit dem frechen Kurzhaaarschnitt und legt ihr Handy vor sich auf den Tisch. Ihre Mitschüler hätten nicht schlecht gestaunt, denn Katja Melzer wäre aus Kanada eingeflogen, wo sie in der Millionenstadt Montreal seit 2016 das Goethe-Institut leitet. Unter Geisteswissenschaftlern gilt das als abwechslungsreicher Traumjob, denn Deutschlands Kulturvermittler werden alle sieben Jahren mit einer neuen Aufgabe irgendwo in der weiten Welt betraut. Katja Melzer hat aber eine verblüffende Entscheidung getroffen. Sie verließ das Goethe-Institut und heuerte als Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte (BKG) in Potsdam an. Noch bevor sie im nächsten Jahr zum vierten Mal nullt, zieht es sie zurück in die alte Heimat.

Mit dem Kater aus Kanada

„Ich wollte nicht um jeden Preis nach Deutschland. Ich freue mich, inhaltlich etwas anderes machen“, sagt sie. Nachdem sie an der Berliner Humboldt-Universität Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre studiert hat, verbrachte Katja Melzer insgesamt 13 Jahre im Ausland. Auf den Geschmack kam sie als Studentin. „Meine Kommilitonen organisierten sich Auslandssemester in Paris, London oder Rom. Ich hatte das Geld gar nicht und entschied mich für Budapest, obwohl ich noch nie dort war. Da es kein Erasmus-Programm mit Ungarn gab, musste ich den Austausch selbst arrangieren“, erzählt sie.

Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte Die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte entstand 2014 durch die Fusion des Hauses der brandenburgisch-preußischen Geschichte mit Kulturland Brandenburg. Das Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte wurde 2003 auf Anregung des damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) gegründet. Das Haus zeigte viele Jahre die Dauerausstellung „Land und Leute. Geschichten aus Brandenburg-Preußen“. Derzeit wird sie komplett neu konzipiert. Kulturland Brandenburg ist ein seit 1998 jährlich stattfindendes Kulturfestival, das jeweils zu einem bestimmten Thema veranstaltet wird.

Den Vorlesungen in Ungarisch war sie allerdings nicht gewachsen. Aber sie initiierte eine Ausstellung und lernte dabei ihren Partner, einen Magyaren, kennen. „Er arbeitet im IT-Bereich und will auch Karriere machen. Zur Zeit ist er für ein Unternehmen in Wien tätig“, lässt Katja Melzer blicken. Das binationale Paar will im Januar eine Wohnung in der Potsdamer Innenstadt beziehen. „Auch unser Kater ist mit uns von Kanada nach Deutschland gekommen. Er hat den Ortswechsel gut verkraftet, er bekommt hier das gleiche Futter, eine Spezialmischung, da er Allergiker ist“, verrät sie.

25 feste Mitarbeiter

Was für inhaltliche Herausforderungen erwarten die neue Chefin? Mit insgesamt 25 Mitarbeitern wird sie das Museum der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) im Kutschstall am Alten Markt leiten. Ihr obliegen außerdem die landesweiten Kampagnen „Kulturland Brandenburg“, deren Themen „Lebenslust“ (2022) und „Baukultur“ (2023) bereits feststehen. Nicht zuletzt soll die Enddreißigerin auch die Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg mit neuem Leben erfüllen. Erstmals werden alle drei Aufgabenbereiche von der BKG in eine Hand gelegt. Gesellschafter sind das Land Brandenburg und die Stadt Potsdam.

Blick in die Dauerausstellung, die im Frühjahr durch eine neue ersetzt werden soll. Quelle: Friedrich Bungert

Unschöne Reibereien

Nach der Fusion des HBPG und des Vereins Kulturland Brandenburg im Jahr 2013 war es in der Doppelspitze der Geschäftsführung immer wieder zu unschönen Reibereien gekommen. Katja Melzer beerbt zwei Vorgänger. Brigitte Faber-Schmidt wechselte bereits im Herbst als Abteilungsleiterin Kultur ins Brandenburgische Kulturministerium. Und Kurt Winkler geht im März in den Ruhestand. Er wird sich mit einer grundlegend überarbeiteten landesgeschichtlichen Überblicksausstellung verabschieden, die viele Neuerungen aufweisen soll: austauschbare Module, interaktive Medienstationen und vor allem eine Doppelexistenz im Analogen (für Potsdam-Besucher) und im Digitalen (für die Menschen in der Fläche).

Noch ist Katja Melzer bei der Bestandsaufnahme. „Ob wir auch wissenschaftlich arbeiten und entsprechende Publikationen herausbringen wollen, kann ich noch nicht sagen. Prinzipiell bin ich ein großer Fan von Kooperationen“, sagt sie. In der reichen Potsdamer Museumslandschaft vermag das HBPG bisher nur eine Nebenrolle zu spielen. Dabei kann die brandenburgisch-preußische Geschichte aufgrund der preußischen Vorherrschaft mit deutschlandweitem Interesse rechnen. Für große Themenausstellung – etwa 400 Jahre nach dem Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs 1618 – fehlte das Geld. „Sicher sind wir nur eine Nische, aber eine stabile, keine prekäre“, sagt Katja Melzer über die Situation.

Katja Melzer vor dem Eingang zum Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Quelle: Karim Saab

Die Eltern nach der Wende

Welche Zeit der brandenburgischen Geschichte ist ihr persönlich am nächsten? „Die Zeitgeschichte“, sagt sie. „Die Jahre nach der Wende.“ Sie war sieben Jahre alt, als die Mauer fiel. Damals fuhr sie täglich mit dem Schulbus zur Grundschule nach Kloster Zinna. Sie erinnert sich gut, wie ihre Familie erstmals nach Westberlin aufbrach. „Der Unterschied war krass, überall Lichter und Reklame.“

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In ihrem Elternhaus in Bürgermühle, einem Flecken, zwei Kilometer nördlich von Jüterbog, wohnen heute ihr vier Jahre älterer Bruder mit seiner Familie und ihre Mutter. Die Gymnasiallehrerin für Deutsch und Französisch ließ sich vor zwei Jahren pensionieren. Nach dem Fall der Mauer nutzte sie sofort die neue Freiheit und reiste viel nach Frankreich. Dem Vater, bis 1989 in der Kreisverwaltung tätig, fiel es dagegen schwerer, sich nach der Wende beruflich neu zu positionieren. Ihre Eltern gingen bald getrennte Wege.

Gendern mit Doppelpunkt

Historische Wenden waren auch für ihre Magisterarbeit ausschlaggebend. Katja Melzer untersuchte den Umgang mit Denkmälern nach 1945 und nach 1989 in Deutschland und in Ungarn. Dem heutigen Zeitgeist kann sie Positives abgewinnen. So ist es für sie keine Frage, ob ihr Haus gendern wird. „Das hatte allerdings schon die BKG vor mir beschlossen. Wir machen das aber nicht mit Sternchen, sondern mit einem Doppelpunkt. Der erleichtert es dem Leser, Pausen zu setzen.“

Was weg ist, ist eigentlich weg

Katja Melzer nimmt ihr Handy und tritt ans Fenster. Der Blick fällt direkt auf die eingerüstete Turm-Rekonstruktion der Garnisonkirche. Findet sie es gut, dass dieses denkwürdige Gebäude wieder errichtet wird? Ihre Antwort fällt nicht eindeutig aus. „Die Pläne für das Humboldt-Forum in Berlin habe ich damals nicht verstanden. Warum in Form eines Schlosses? Warum keine tolle zeitgenössische Architektur?“, sagt sie. Das aber sei natürlich alles komplex. Es ginge immer auch darum, wo es Geld und eine Lobby gebe. „Wenn ich heute ins Humboldt-Forum gehe, erlebe ich das als spannenden Ort. Die Räume sind toll. Und mit der Garnisonkirche – da muss man sehen, was passiert. Persönlich würde ich aber nicht auf die Idee kommen, etwas auferstehen zu lassen, was schon einmal weg war.“

Von Karim Saab