Kein Bock auf Brexit: Viele Briten wurden Brandenburger

Potsdam

Seit dem Sieg der Brexiteers im Referendum über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat sich die Zahl der Einbürgerungen von Britinnen und Briten in Berlin und Brandenburg vervielfacht. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte, erreichten die Zahlen der britischen Staatsangehörigen, die 2019 einen deutschen Pass erhielten, Höchstwerte.

In Brandenburg wurden im Vorjahr insgesamt 1041 Frauen und Männer eingebürgert, 179 von ihnen hatten zuvor eine britischen Pass. Mit 17,2 Prozent stellen sie somit erstmals die größte Gruppe bei den Neubürgern. An zweiter Stelle folgten Polen mit 135 Eingebürgerten. Seit dem Referendum im Juni 2016 wurden in Brandenburg insgesamt 351 britische Staatsangehörige eingebürgert. In den Jahren 2014 und 2015 waren es zusammen nur vier.

In Berlin wurden im vergangenen Jahr 6830 Personen eingebürgert – unter ihnen 841 Britinnen und Briten. Mit 12,3 Prozent stellten sie ebenfalls erstmals die größte Gruppe nach den Heimatstaaten dar. Die zweitgrößte Gruppe bildeten 2019 die Türken mit 741 Personen, das entsprach 10,8 Prozent.

Seit 2016 erwarben insgesamt 2113 Briten in Berlin die deutsche Staatsangehörigkeit. Im Jahr 2015 waren es noch 45 Bürgerinnen und Bürger.

Der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs erfolgte nach äußerst schwierigen Verhandlungen am 31. Januar 2020. Derzeit gibt es eine Übergangsphase bis Jahresende, in der die künftigen Beziehungen neu ausgehandelt werden. Dies könnte auch Einfluss darauf haben, ob sich Briten künftig ohne Weiteres in der EU niederlassen dürfen.

