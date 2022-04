Potsdam

Nach dem Ende des Kalten Kriegs und im Angesicht des langanhaltenden Friedens in Europa wurden in Deutschland Teile des Zivilschutzes aufgegeben. Die Vorhaltung von öffentlichen Schutzeinrichtungen habe sich erübrigt, die Wartung von Warnsirenen sei vernachlässigbar, so der Tenor. Brandenburg bildet da keine Ausnahme.

„Es können im Land Brandenburg keine Schutzräume kurzfristig reaktiviert werden“, teilte das Innenministerium nun auf eine Anfrage der AfD-Fraktion mit.

Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, das Schutzraumkonzept mit Bunkern und öffentlichen Zufluchtstätten aufzugeben – 2007 wurden die Zivilschutzbunker nicht mehr weiter unterhalten. Wie viele Bunker und andere Schutzbauwerke seinerzeit in Brandenburg aufgegeben wurden, kann das Innenministerium nicht sagen.

Auch darüber, wie viele Schutzräume es zu DDR-Zeiten in Schulen und Wohngebäuden gab, hat das Land offenbar keine Informationen. Diese Schutzräume wurden bereits 1994 aufgegeben und danach meist zurück gebaut. „Gleiches gilt für Bunkeranlagen. Sie wurden den Grundstückseigentümern rückübertragen und sind für den Zivilschutz nicht mehr nutzbar“, teilte das Ministerium mit.

Forderung nach öffentlichen Schutzräumen

Die AfD spricht von einem „Skandal“ und fordert die Wiedereinrichtung von öffentlichen Schutzräumen. Auch die Grünen haben sich das Thema auf die Fahnen geschrieben.

So sollen bundesweit deutlich mehr Schutzräume geschaffen werden, heißt es in einem 15-Punkte-Programm, über das der „Tagesspiegel“ berichtet. „Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, grundsätzlich geeignete Bauten wie U-Bahnhöfe, Tiefgaragen oder Keller in öffentlichen Gebäuden in Schutzkonzepte einzubeziehen“, heißt es.

Bundesamt verweist auf Tiefgaragen und U-Bahnen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verweist darauf, dass Deutschland heute flächendeckend über eine solide Bausubstanz verfüge, die einen „grundlegenden Schutz vor dem Einsatz von Kriegswaffen bieten“. Dazu zählt das Amt U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen und Keller in Massivbauweise.

Diese Gebäude böten, da sie unter der Erde liegen, einen „guten Grundschutz“ vor Explosionswellen, Splittern, herabfallenden Trümmern und in begrenztem Umfang auch einen Schutz vor radioaktiver Umgebungsstrahlung.

Vorrat an Jodtabletten

Wie das Brandenburger Innenministerium mitteilte, werden im Rahmen des Bevölkerungsschutzes mit Blick auf radiologische Gefahren Jodtabletten vorgehalten. Im Ernstfall sollen sie über die Landkreise verteilt werden.

Sanitätsmaterialien werden seit 2004 in Brandenburg in sieben Schwerpunktkliniken bevorratet. Sie beinhalten neben Arzneimitteln und Medizinprodukten „weitere Artikel zur Infektionsprophylaxe und Therapie“, wie es heißt. Auch Antidota, also Gegenmittel für den Fall eines chemischen Angriffs mit einem Massenanfall an Verletzten gehören zu der Bevorratung.

Nahrungsmittelreserve an geheimen Orten

Für eine Notfallreserve an Nahrungsmitteln zur vorübergehenden Grundversorgung ist der Bund zuständig. Er betreibt bundesweit an geheimen Orten mehrere Lager mit Lebensmitteln, einige davon befinden sich auch in Brandenburg.

Die Notreserven bestehen aus Weizen, Roggen und Hafer, um im Krisenfall Mehl für die Brotversorgung herstellen zu können. Gelagert werden außerdem Reis, Erbsen, Linsen und Kondensmilch. Diese gebrauchsfertigen Nahrungsmittel sol­len im Krisenfall über Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen vor allem an Verbraucher in den Ballungsregionen abgegeben werden, um die dortige Bevölkerung zumindest mit einer warmen Mahlzeit am Tag verpflegen zu können, heißt es beim Bundeslandwirtschaftsministerium.

Kaputte Sirenen werden repariert

Nachdem im Jahr 2020 der bundesweite Warntag fehlschlug und die Sirenen vielerorts stumm blieben, weil sie zum Teil gar nicht mehr vorhanden waren, legte der Bund ein „Sonderförderprogramm Sirenen“ auf. Daraus entfallen auf die Brandenburger Gemeinden 2,64 Millionen Euro.

Zur Ertüchtigung bestehender Sirenen stellt das Land eine weitere Million Euro bereit. Allerdings räumt das Ministerium ein, dass mit der Umsetzung dieses Ertüchtigungsprogramms gerade erst begonnen wird, „so dass bisher noch keine Abrufe erfolgt sind“.

Sonden messen radioaktive Strahlung

Zur Erkennung von chemischen, biologischen oder atomaren Kampfstoffen sind landesweit 107 Messsonden installiert, die kontinuierlich die messen und die Daten an das Bundesamt für Strahlenschutz weiterleiten. Sie sollen im Fall einer Dosisüberschreitung automatisch Alarm schlagen.

Darüber hinaus gibt laut Ministerium eine Vielzahl an mobiler Messtechnik für Alpha-, Beta- und Gammastrahlung sowie für den Neutronennachweis. Außerdem Zusätzlich verfügt Brandenburg über Mess-Fahrzeuge, die chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren erkennen sollen. 16 Erkundungsfahrzeuge gibt es, die in den Landkreisen und kreisfreien Städten stehen.