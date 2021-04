Potsdam

Die umstrittene Reform des RBB-Staatsvertrags ist vorerst gescheitert. Weder in Berlin noch in Brandenburg herrscht Einigkeit darüber, wie der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalt reformiert werden soll. Vor allem die mögliche Abschaltung von UKW-Sendern und deren Verlagerung einzig auf das Internet hatte für Streit gesorgt. Da in Berlin im Herbst ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wird, war die Zeit für die Reform ohnehin knapp. Nun verständigten sich Berlin und Brandenburg darauf, die Novelle zu vertagen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Brandenburgs Medienstaatssekretär Benjamin Grimm äußerte sich enttäuscht. „Den RBB-Staatsvertrag fasst man nicht alle Jahre an, und daher muss es unser Anspruch sein, dem Sender bei der Novellierung eine klare Zukunftsperspektive zu geben“, teilte er mit. „Wir können nicht ständig über eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reden und gleichzeitig bei der Novellierung in der Vergangenheit verharren.“

RBB-Intendantin liebäugelt mit Internetradio

Der Entwurf des Staatsvertrags hatte eine stärkere Digitalisierung des RBB vorgesehen. Nur die Sender Antenne Brandenburg, RBB 88,8 und InfoRadio hätte demnach eine weitere UKW-Garantie erhalten. Für die Sender RadioEins, RBB Kultur, Fritz und Cosmo ließ der Vertragsentwurf die Möglichkeit offen, sie allein über das Internet zu verbreiten.

Entscheiden über die Abschaltung sollte der Rundfunkrat auf Vorschlag der Intendanz. RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hatte bereits erkennen lassen, dass sie sich das in einigen Jahren vorstellen kann.

Das hatte nicht nur in Brandenburg für Unmut gesorgt, da sich angesichts immer noch fehlender Internetbandbreiten in ländlichen Regionen die Frage der Empfangbarkeit der Sender gestellt hatte.

Erik Stohn, SPD-Fraktionschef und medienpolitischer Sprecher, äußerte sich ebenfalls enttäuscht. „Unbestritten ist, dass das Mediennutzungsverhalten der Menschen sich verändert hat“, sagte er. Er äußerte aber auch Verständnis angesichts der Befürchtungen, dass in wenigen Jahren einige Sender nicht mehr verfügbar sein könnten. „Radio wird zwar häufiger über Apps, Streams oder DAB+ genutzt, aber eben auch nach wie vor über UKW – und zwar von allen Altersgruppen.“ Die Frage, ob solche Angebote in Zukunft ausschließlich digital verbreitet werden, habe nicht abschließend geklärt werden können. „Sie wird uns weiter beschäftigen“, sagte er.

Mit der Novelle sollte auch der Rundfunkrat erweitert werden um eine Vertretung für Menschen mit Behinderungen sowie um eine Vertretung für Lesben, Schwule, Bis- und Transsexuelle.

Von Torsten Gellner