Die von der Koalition angekündigte Änderung der Einschulungsfristen, in deren Folge künftig keine Fünfjährigen mehr in die Schule kommen können, soll erst ab dem Schuljahr 2022/2023 in Kraft treten. Das hat die Landesregierung auf Anfrage der Linken mitgeteilt. Eigentlich war mit einer Änderung zum nächsten Schuljahr (2021/22) gerechnet worden.

Derzeit müssen Brandenburger Kinder verpflichtend in die Schule, die bis zum 30. September sechs Jahre alt werden – das heißt: Auch einige Fünfjährige müssen in die Schule. Dieser Termin soll nach dem Willen der Koalition auf den 30. Juni vorverlegt werden, das Vorhaben wurde in das Regierungsprogramm aufgenommen. Damit würde Brandenburg sich der Mehrheit der Bundesländer anschließen und nur noch Kinder einschulen, die mindestens sechs Jahre alt sind.

Dass es nun doch bis 2022 dauern soll, um dieses Vorhaben umzusetzen, liegt laut dem Ministerium an den Komplikationen, die der Schritt im Kita-Bereich mit sich bringt.

Kitas brauchen mehr Kapazitäten

Es werde „kurzfristig eine größere Anzahl an Plätzen in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter“ benötigt, heißt es in der Stellungnahme aus dem Bildungsministerium. Das ist logisch: Wenn etliche Kinder später eingeschult werden als bisher, bleiben sie länger im Kindergarten. Dort müssen also die Kapazitäten ausgebaut werden. „Das Land flankiert diesen Planungsprozess mit Förderprogrammen, die darauf abzielen, neue Kita-Plätze zu schaffen“, so das Ministerium weiter.

Die Umstellung könne auch deshalb nicht im kommenden Schuljahr stattfinden, weil die Träger der Kitas ihre Planungen anpassen und Eltern verlässlich mit Einschulungsfristen planen können müssten.

Eltern machen Druck

Hintergrund der Initiative ist unter anderem die steigende Anzahl von Eltern, die für ihre Kinder eine Rückstellung beantragt haben, um sie noch ein Jahr länger im Kindergarten zu belassen. Die Zahl dieser Fälle war seit 2009/2010 von etwa 1900 auf 3800 im Jahr 2019/2020 gestiegen – die Anzahl der zurückgestellten Schüler lag zuletzt bei gut 17 Prozent aller Erstklässler.

Fast 11.000 Eltern haben außerdem eine Petition unterschrieben, um den Stichtag zu verlegen. Auch deshalb war der politische Handlungsdruck gestiegen.

