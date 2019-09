Potsdam

Wegen des Sturmtiefs „Mortimer“ hat die Bahn am Montagmorgen die Strecken von Berlin nach Hamburg und Hannover für den Fernverkehr gesperrt – und zwar voraussichtlich bis 11 Uhr. Die zunächst ebenfalls gesperrten Strecken Hamburg - Hannover, Hamburg - Bremen, Bremen - Hannover sowie Hannover - Göttingen sind demnach wieder frei.

Bereits in der Nacht war infolge des Sturmtiefs bei Nienburg ein Baum in eine Oberleitung gekracht und brachte den Fernverkehr zwischen Bremen und Hannover zum Erliegen. Ein ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Verletzt wurde niemand.

Sturmböen halten an

Sturmtief „Mortimer“ sorgt am Montag auch in Berlin und Brandenburg für teils orkanartige Böen (bis zu 100 km/h) mit Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor möglichen Gefahren wie entwurzelten Bäumen sowie herabstürzenden Ästen oder Dachziegeln.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstessollen sich die stärksten Böen von „Mortimer“ über den Norden in den Nordosten und Osten Deutschlands verlagern, wo sie bis zum Nachmittag anhalten sollen. Im Norden und Nordosten besteht demnach Unwettergefahr durch einzelne orkanartige Böen. Am Dienstag entspannt sich die Wetterlage laut DWD dann wieder.

Von MAZonline