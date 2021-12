Berlin/Potsdam

Die Hoffnungen auf ein wenig weiße Weihnacht in Berlin und Brandenburg haben sich offensichtlich zerschlagen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Dienstag mitteilte, gehen ausgerechnet Heiligabend die Temperaturen mit 5 bis 8 Grad steil nach oben. Es weht ein frischer Wind. Am Vormittag kann es regnen.

In den Tagen vor und nach Heiligabend wird es der Vorhersage zufolge hingegen deutlich kälter. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es bei Temperaturen um plus 1 Grad meist trocken. Am Donnerstag werden bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad leichter Schneefall, später Schneeregen oder Regen erwartet. Auch gefrierender Regen ist nicht ausgeschlossen.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen wird bei wieder niedrigeren Temperaturen Schmuddelwetter mit Regen oder Schneeregen erwartet.

Von MAZonline