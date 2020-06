Potsdam

Rückschlag für die Anhänger der alternativen Medizin in Brandenburg: Die Landesärztekammer Brandenburg hat Homöopathie aus der Liste ihrer möglichen Weiterbildungen gestrichen. Der Landesverband ist die achte Ärztekammer in Deutschland, die das tut.

Bislang konnten Ärzte in Brandenburg eine von der Kammer selbst angebotene Weiterbildung für die umstrittene alternative Heilmethode machen. „Die Weiterbildungsordnung ist eine Satzung mit gesetzlichem Charakter“, erläutert dazu die Sprecherin der Landesärztekammer, Anja Zimmermann. „Sie endet mit einer Prüfung“. Approbierte Ärzte, die die Weiterbildung erfolgreich absolvierten, durften die Zusatzbezeichnung „ Homöopathie“ führen. „In diesem Rahmen erworbene Zusatzbezeichnungen Homöopathie dürfen auch weiter geführt werden“, betont Zimmermann.

Wirksamkeit nicht belegt

Bis zur Herausgabe einer neuen Weiterbildungsordnung in drei Jahren gilt eine Übergangszeit, in der Homöopathie auch noch von der Landesärztekammer Brandenburg angeboten werden kann. Danach wird es diese Möglichkeit in Brandenburg aber nicht mehr geben. Zimmermann begründete die Entscheidung der Kammer damit, dass die Wirksamkeit der Therapieform von den Delegierten der Landesärztekammer Brandenburg nicht anerkannt werde. „Auch die Delegierten fast der Hälfte der anderen Ärztekammern haben so entschieden“, so Zimmermann.

Anfang Juni hatte zum Beispiel auch die Landesärztekammer Mecklenburg-Vorpommern mitgeteilt: „Methodisch hochwertige Studien, die bislang zur Homöopathie gemacht wurden, haben keinen Beleg dafür gefunden, dass sie eine Wirkung hat, die über den Placeboeffekt hinausgeht.“ Auch im Norden wurde die Weiterbildung aus dem Katalog der Kammer gestrichen.

Homöopathie weiter möglich

Ärzte können ihren Patienten trotzdem weiterhin homöopathische Anwendungen anbieten. Die alternativen Behandlungsmethoden werden aber mittelfristig nicht mehr von der Ärztekammer als Zusatzqualifikation unterstützt werden. Die Weiterbildung selbst wird es nur noch bei anderen Trägern, zum Beispiel dem Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte, geben.

Homöopathisch arbeitende Ärzte in Brandenburg kritisieren die Entscheidung der Länderkammer scharf. Ursula Dohms, Vorsitzende des Berlin-Brandenburgischen Vereins homöopathischer Ärzte (BVhÄ), nannte sie eine für Ärzte und Patienten falsche Entscheidung, der Vorsitzende des Bundesverbandes Patienten für Homöopathie ( BPH) fragt, warum es nun Ärztinnen und Ärzten verwehrt bleibe, sich im Namen und unter Kontrolle der Ärztekammer weiter zu bilden.

Homöopathisch orientierte Ärzte argumentieren, dass sie bei bisher therapieresistenten oder bei chronischen Krankheiten durch den ergänzenden Einsatz der Globuli häufig helfen konnten. Außerdem fürchten sie, dass weitere medizinische Angebote aus dem Katalog gestrichen werden könnten, was die Freiheit der ärztlichen Berufsausübung gefährde.

