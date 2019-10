Kenia in Brandenburg: Das steht im Koalitionsvertrag

Potsdam

Der Koalitionsvertrag von SPD, CDU und Grünen ist bis auf wenige Details fertig und liegt der MAZ in Gänze vor. Es ist ein 81 Seiten langes Papier zu allen Themenfeldern – mit vielen spannenden Entscheidungen. Eine Zusammenfassung des Koalitionsvertrages.

Mobilität: Der Anteil des Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehrs an allen zurückgelegten Wegen in Brandenburg soll von 40 auf 60 Prozent erhöht werden. Die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets wollen die Koalitionäre „prüfen“. Ziel ist es, an allen Bahnhöfen in Brandenburg tagsüber sowie an Werktagen mindestens einen Stundentakt im Regionalverkehr einzurichten. Oberzentren sollen in 60 Minuten, Mittelzentren in 90 Minuten erreichbar sein. Für die S-Bahn wird in dem Dokument ein Zehn-Minuten-Takt als langfristiges Ziel definiert. Hierfür sollen eingleisige Streckenabschnitte schrittweise ausgebaut werden. Die Einrichtung zusätzlicher Spätverbindungen (Regionalverkehr und PlusBus) wird geprüft.

Klimaschutz soll Schwerpunkt werden

Klima und Kohle: Den Klimaschutz will die Koalition zum „Schwerpunkt ihrer Arbeit machen“. Man bekenne sich zum Pariser Klimaschutzabkommen. Brandenburg soll spätestens 2050 klimaneutral wirtschaften und leben. Dazu soll für erneuerbare Energien ein „hinreichendes Angebot an Flächen“ zur Verfügung gestellt werden. Was auch in dem Vertragsentwurf steht: „Mit dieser Koalition wird es keine neuen Tagebaue, keine Tagesbauerweiterungen und keine Umsiedlung von Dörfern mehr geben.“ Allerdings bekennt sich die Koalition zu dem derzeit zwangsstillgelegten Tagebau Jänschwalde - der solle unter Beachtung der Umweltanforderungen fortgeführt werden.

In der Lausitz sieht die künftige Regierung eine Modellregion für den neuen Mobilfunkstandard G5, Wasserstofftechnologie und die Digitalisierung.

Die Koalition bekennt sich zum Ausbauziel bei der Windenergie von 10.500 Megawatt im Jahr 2030. Dieses Ziel sehen Kritiker derzeit wegen des stockenden Ausbaus der Anlagen in Gefahr. In der entscheidenden Frage der Abstandsregelungen spricht sich die Koalition für eine generelle Mindestentfernung von einem Kilometer für Ausbau und Ersatz bestehender Anlagen aus. Besonders belastete Siedlungen sollen von einer erweiterten Abstandsempfehlung von 1,5 Kilometern profitieren – das jedenfalls soll geprüft werden. Kommunen sollen darüber hinaus stärker bei der Planung von Windkraftgebieten beteiligt werden.

Fotovoltaikanlagen sollen in erheblichem Umfang neu gebaut werden. Dächer von Landesliegenschaften sollen dazu genutzt werden, aber auch Gewerbebauten. In Brandenburg erzeugter Ökostrom soll auch lokal verwendet werden können - dazu will die Koalition eine Änderung des Bundesgesetzes unterstützen. Strikt lehnen die Koalitionäre Fracking und CO2-Verpressung im Boden ab.

Eine Milliarde Euro neue Schulden

Haushalt und Finanzen: Schon zum Ende der Koalitionsgespräche kündigten die Koalitionspartner neue Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro an. Im Vertrag bekennt das Bündnis sich trotzdem zu einer „soliden Finanzpolitik“. Die Schuldenbremse, die bundesweit ab dem 1. Januar 2020 gilt, werde eingehalten.

Die neuen Schulden sollen in Form eines „Zukunftsinvestitionsfonds“ aufgenommen werden. Gerechtfertigt werden sie mit „enormen Herausforderungen“ in der Regionalentwicklung, bei Klimaschutz, Infrastruktur und der Digitalisierung.

In den Fokus rückt die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Ihre Aufgaben und ihre Struktur sollen „grundlegend“ geprüft werden, auch die Risiken bei Anlagen der ILB sollen in den Blick genommen werden. Im Zweifel soll am Schluss das ILB-Gesetz geändert werden.

Mehr Polizisten für Brandenburg

Innere Sicherheit: Die Landespolizei soll bis Ende 2024 von derzeit etwa 8200 auf dann 8500 Stellen anwachsen. Weil eine Pensionierungswelle anrollt, sollen dazu 400 Anwärter pro Jahr ausgebildet werden. Alle Polizeireviere will die Kenia-Koalition erhalten, die oft maroden Dienststellen sollen im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms modernisiert werden.

Die gerade unter Rot-Rot reformierten Gesetze zu Befugnissen von Polizei und Verfassungsschutz sollen weitgehend unverändert bleiben in den nächsten fünf Jahren. In beiden Fällen verzichten die Koalitionspartner auf eine „umfassende Novellierung“. Damit kommen SPD und CDU insbesondere den Grünen entgegen, die bereits die jetzigen, kürzlich erweiterten Befugnisse im Grunde für zu weitgehend halten. Damit scheinen die gerade von Polizei-Vizepräsident Roger Höppner wiederholten Forderungen nach Auslesemöglichkeiten für Messenger-Dienste („Quellen-TKÜ“) und Online-Durchsuchungen ausgeschlossen.

Weiter konnten die Grünen die Berufung eines Polizeibeauftragten beim Landtag durchsetzen, an den Polizisten an ihrer Diensthierarchie vorbei Beschwerden richten können. Dazu soll eine Beschwerdestelle für Bürger im Innenministerium eingerichtet werden – auch sie soll dem neuen Polizeibeauftragten unterstehen. Der Beauftragte erstattet jährlich Bericht.

Im Streit um die automatische Kennzeichenerfassung („Kesy“) auf Hauptverkehrsstraßen will die Koalition die Ergebnisse der laufenden Verfassungsbeschwerde sowie einen Bericht der Datenschutzbeauftragten abwarten und dann die Richtlinie aus dem Jahr 2010 überarbeiten, die regelt, unter welchen Umständen die Polizei Autonummern speichern darf – derzeit tut sie es permanent.

Polizisten, die tatsächlichen Gefahren und Bedrohungen ausgesetzt sind, können nach dem Willen der Koalitionäre künftig beantragen, dass sie keine Namensschilder mehr tragen müssen. Die oft vergeblich gesuchten Seiteneinsteiger als Spezialisten für IT-Technik und Cyber-Crime-Bekämpfung will man mit der Möglichkeit der Verbeamtung locken.

Gerichte sollen schneller arbeiten können

Justiz: Die Justiz soll schneller arbeiten können. Daher sollen jährlich 30 zusätzliche Stellen für Nachwuchsjuristen an Gerichten und in den Staatsanwaltschaften geschaffen werden, dazu kommen 40 weitere Stellen jährlich für anderes Justizpersonal. Die Gerichte sollen außerdem sicherer werden. Angesichts der Ruhestandswelle im Strafvollzug plant die Koalition eine Ausbildungs- und Qualitätsoffensive. Bis 2025 soll es 1013 Planstellen geben.

Handel: Verkaufsoffene Sonntage sollen auf besondere Anlässe beschränkt bleiben, eine Ausweitung ist nicht vorgesehen. In Städten mit hoher Leerstandsquote soll der Rückbau von Wohnungen unterstützt werden.

20 Millionen Euro für Radwege

Straßen- und Radwege: Um die Mobilität in allen Landesteilen abzusichern, will die Koalition 120 Millionen Euro pro Jahr investieren. 20 Millionen davon sollen in den Ausbau des Radwegenetzes fließen. Zur Reduzierung von Staus prüft die Koalition die Einführung eines „strukturierten Baustellenmanagements“. Die Dauer von Baustellen soll verringert werden.

Digitalisierung: Neben smarten Städten wollen die Koalitionäre auch „smarte ländliche Regionen“ schaffen, die den Menschen auch in Zeiten des demografischen Wandels eine hohe Lebensqualität bieten. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser-Infrastruktur bis 2025. In allen Teilen Brandenburgs soll zudem ein leistungsfähiges Mobilfunknetz auf 4G/LTE-Niveau bereitgestellt werden – ein konkretes Datum wird hierfür jedoch nicht genannt. Zudem will die Koalition eine 5G-Strategie für öffentliche Belange erarbeiten.

Brand und Katastrophenschutz: Zur Anschaffung von Fahrzeugen bekommen die Feuerwehren und Hilfsorganisationen 10 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr. Die Koalition will einen „Tag des Bevölkerungsschutzes“ einführen.

Ostdeutsche Interessen: Im Koalitionsvertrag wird kritisch angemerkt, dass Ostdeutsche in Führungspositionen immer noch unterrepräsentiert sind. Die Bündnispartner wollen daher mit gutem Beispiel vorangehen und die Repräsentationslücke im Landesdienst schließen. Was das genau heißt, wird jedoch nicht ganz klar, „Brandenburger“ sind für SPD, CDU und Grüne laut Papier „alle Menschen unabhängig von der Herkunft ihrer Eltern oder ihrer eigenen Herkunft, die gegenwärtig ihren Hauptwohnsitz in Brandenburg haben oder früher hatten“. Die Stasiüberprüfung für Abgeordnete des Landtags, die vor dem 12. Januar 1972 geboren wurden, soll bis 2030 verlängert werden.

Jeder Schüler soll einmal ein KZ besucht haben

Erinnerungskultur: Alle Schüler sollen in ihrer Schulzeit mindestens einen Erinnerungsort des Nationalsozialismus und einen der DDR-Zeit in pädagogischer Betreuung besuchen können.

Bildung: Die aktuelle Schüler-Lehrer-Relation wird beibehalten. Um den Bedarf zu decken, werden weiterhin Seiteneinsteiger den Zugang zum Lehrerberuf erhalten.

Kita: Der Personalschlüssel wird in einem ersten Schritt für die Kita auf 1:10 abgesenkt und in einem zweiten Schritt ab 2021 in der Kripp in drei Schritten auf 1:4 abgesenkt. Im Jahr 2022 wird das vorletzte Kitajahr beitragsfrei gestellt, im Jahr 2024 der gesamte Kindergartenbereich (3 bis 6 Jahre).

Intensivtäter werden abgeschoben

Asylpolitik: Eine Task Force soll dafür sorgen, dass sehr auffällige ausländische Straftäter künftig direkt aus dem Gefängnis abgeschoben werden können. Eine eigene Abschiebehaft, wie sie der bisherige Innenminister gern gehabt hätte, ist nicht ausdrücklich erwähnt in dem Entwurf. Doch lässt er ein Hintertürchen offen. Sollten die derzeit genutzten Abschiebehafteinrichtungen anderer Bundesländer keine Kapazitäten mehr frei haben, werde die Koalition „über weitere Maßnahmen beraten“, heißt es in dem Regierungsprogramm. Generell soll Abschiebung nur „ultima ratio“ sein, also allerletztes Mittel. Ausreisepflichtige sollten das Land freiwillig verlassen. Dazu soll es ein Ausreiseprogramm mit einem Volumen von einer Million Euro geben.

Ein wichtiger Streitpunkt wurde nur scheinbar beigelegt. Asylbewerber sollen maximal ein halbes Jahr in der zentralen Erstaufnahme des Landes bleiben und dann auf die Kommunen verteilt werden. Jedoch seien bundesrechtliche Regelungen zu beachten. Die allerdings erlauben jetzt schon einen Aufenthalt von 18 Monaten. Insbesondere die Landkreise, die am meisten mit Integrationsproblemen und gescheiterten Abschiebungen zu kämpfen haben, hatten darauf gepocht, die Aufenthaltsdauer in der Zentraleinrichtung zu verlängern.

Besonders verfolgte Menschen und insbesondere Christen sollen bevorzugt aufgenommen werden - allerdings nur 200 insgesamt. Die Koalition bekennt sich außerdem zur Aufnahmen von Bootsflüchtlingen in Kooperation mit dem Bund.

Wirtschaft: In der Wirtschaftspolitik wollen die Koalitionäre die Internationale Luftfahrtausstellung ( ILA) bis in die 2030er-Jahre am Standort Selchow ( Dahme-Spreewald) sichern. Die von etlichen Kritikern geforderte Reduzierung des militärischen Ausstellungsbereichs findet keine Erwähnung in dem Dokument. Dort ist nur die Rede davon, dass die Konzeption verändert und die Kosten der defizitären Veranstaltung reduziert werden sollen.

Jeder Gesetzentwurf soll künftig dahingehend überprüft werden, welche bürokratischen Belastungen er mit sich bringt.

Ökologischer Landbau soll ausgebaut werden

Landwirtschaft und Natur: In der Landwirtschaft will Kenia den ökologischen Landbau deutlich ausweiten, dazu soll es bis 2021 einen Aktionsplan geben. Quoten nennt der Vertragsentwurf nicht. Der Öko-Ausbau dürfe aber „nicht zu Lasten bestehender Betriebe stattfinden“. Die Vergabe von Direktzahlungen an Landwirte soll stärker an die Einhaltung von Tier- und Umweltschutzstandards gekoppelt werden. Mehr Nutzhanf soll nach dem Willen von SPD, CDU und Grünen angebaut werden, dafür weniger Mais zur Erzeugung von Biogas.

Den Landverkauf an Investoren von außerhalb der Landwirtschaft will die Koalition möglichst unterbinden. Dazu will sie ein Agrarstrukturgesetz erlassen. Ortsansässige Landwirte sollen bevorzugt werden. Das Land will keine Äcker und Wälder mehr an agrarfremde Unternehmen verkaufen.

In den Schulen und Kitas im Land soll es nach dem Willen der Koalitionäre überall gesunde Lebensmittel mit hohem Anteil ökologischer und regionaler Produkte geben. Regionale Produkte sollen ein eigenes Siegel bekommen.

Eine Nutztierstrategie soll bis 2021 stehen. Für Vieh sind Weideprämien geplant, außerdem strebt die Koalition Bestandsobergrenzen für Viehhalter an. Eine Prämie soll es für Schweinehalter geben, die ihre Tiere nicht kupieren, also die Ringelschwänzchen nicht kappen, sowie für Geflügelzüchter, die ihren Hennen nicht die Schnäbel kürzen. Schlachtbetriebe vor Ort sollen gestärkt werden, um Tiertransporte zu vermeiden.

Problemwölfe können künftig weiter unter besonderen Voraussetzungen abgeschossen werden, vor allem aber sollen Weidetierhalter vorbeugen und im Schadensfall entschädigt werden.

In den Wäldern wollen die Koalitionäre für eine bessere Durchmischung der Baumarten sorgen und ein langfristiges Wiederaufforstungsprogramm im Regierungsprogramm verankern. Die Menge chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel soll bis zum Jahr 2030 „nach Möglichkeit halbiert“ werden. Dazu sollen Geräte zur mechanischen Unkrautbekämpfung gefördert werden. Bis 2020 wollen die Koalitionspartner einen Aktionsplan zum Insektenschutz erarbeiten. Grüne Gentechnik soll es weiterhin nicht geben im Land.

Zwei Prozent der Landesfläche sollen als Wildnis ausgewiesen werden, außerdem will die künftige Regierung ein Programm zum Erhalt und zur Erweiterung von Mooren auflegen.

Pflegepakt für Brandenburg

Pflege: Um mehr häusliche Pflege zu ermöglichen, werden zudem Kurzzeit- und Tagespflegeangebote unterstützt. Hier ist ein Investitionsprogramm von vier Millionen Euro jährlich geplant. In die Pflegestützpunkte fließen zwei Millionen Euro. Zudem sollen die Ausbildungsbedingungen für Pflegeberufe verbessert werden - vor allem die Abbruchquote der Azubis soll verringert werden. Für einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag in der Pflege wolle man sich einsetzen, heißt es.

Im Jahr 2021 sollen die Maßnahmen gebündelt überprüft werden – mit der Möglichkeit, eine Pflegekammer einzurichten.

Gesundheit:Unter anderem sollen Notfallkapazitäten der Krankenhäuser gestärkt werden. Die Koalition wolle sich zudem dafür einsetzen, dass die Hilfsfrist für Rettungswagen in Zukunft besser eingehalten werden könne.

Die Koalition will das Psychisch-Kranken-Gesetz novellieren und unter anderem eine Psychatrieberichterstattung auf Landesebene einführen. Explizit erwähnt wird, dass die Ausbreitung der Ambrosiapflanze zurückgedrängt werden soll. Sie kann heftige allergische Reaktionen bei Menschen auslösen.

Im Bezug auf die Stärkung von Landärzten bleibt die Koalition dagegen erstaunlich unkonkret. Für die Gewinnung von Apothekern in ländlichen Räumen sollen Anreize entwickelt werden.

Tarifbindung und öffentliche Sicherheit: Bei öffentlichen Vergaben soll der Mindestlohn auf 13 Euro angehoben werden. Zudem soll geprüft werden, ob auch bei Auszubildenden eine Mindestvergütung eingeführt werden könne. Sie solle sich am Bafög-Höchstsatz orientieren.

Um Fachkräfte zu gewinnen, sollen vermehrt ausländische Arbeitskräfte angeworben werden. Dazu wird eine Arbeitsgruppe „Gute Arbeit“ gegründet. Zudem soll der Zugang zu einer Zweitausbildung ab dem 30. Lebensjahr gefördert werden.

Familienbeirat wird wieder eingesetzt

Familie und Senioren: Der Familienbeirat des Landes soll wieder eingesetzt und ein Kinderschutzgesetz erarbeitet werden. Das „Netzwerk gesunde Kinder“, das Familien von der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes begleitet, bekommt zudem zwei Millionen Euro mehr.

Damit Senioren besser repräsentiert werden, soll ein Beauftragter im Ministerium installiert werden. Die Koalition will sich zudem dafür einsetzen, dass sich die Bundesregierung stärker als bisher an der Finanzierung der DDR-Sonderrenten beteiligt.

Öffentlicher Dienst und Behörden: Weil bis zum Jahr 2030 40 Prozent der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ausscheiden, soll das Beamten- und Dienstrecht modernisiert werden. Außerdem sollen Bildungsabschlüsse außerhalb des öffentlichen Dienstes schneller anerkannt werden.

Alle Ministerien verbleiben mit ihrem Hauptsitz in Potsdam. Nach einer eingehenden Analyse soll durch das Kabinett entschieden werden, ob Behörden verlagert werden. Schon jetzt ist klar: Eine Außenstelle des Forschungs- und Wissenschaftsministeriums geht nach Cottbus. Die Außenstelle „Lausitzkoordinator“ wird erweitert. In Cottbus und der Lausitz sollen insgesamt 250 Arbeitsplätze des Landesdienstes geschaffen werden.

BER soll 2020 starten

BER:Die Koalition geht davon aus, dass der BER 2020 seinen Betrieb aufnehmen kann, eine dauerhafte Belastung des Landeshaushaltes soll vermieden werden. Eine dritte Start- und Landebahn wird ausgeschlossen. Zudem soll geprüft werden, ob ein Regionalfonds eingerichtet werden kann, der Fluglärmbetroffene entschädigt. Um das Umfeld des BER zu stärken, soll in Absprache mit Berlin ein Standortmanagement des Landes eingerichtet werden.

Von Ulrich Wangemann, Henry Lohmar und Ansgar Nehls