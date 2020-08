Kenia-Koalition einigt sich auf zügige Abschiebung straffälliger Ausländer

Wer in Brandenburg vollziehbar ausreisepflichtig ist und Straftaten begangen hat, soll in sein Heimatland schneller zurückgeführt werden. Indes taucht der von CDU-Innenminister Stübgen eingeführte Begriff von sogenannten Intensivstörern, die ebenfalls abzuschieben seien, in einem Koalitionsbeschluss nicht mehr auf.