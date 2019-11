Kenia-Koalition: Erleichterung nach Dämpfer bei Woidke-Wahl

Potsdam

Die Anspannung unter den künftigen Kenia-Koalitionären war zu spüren, als Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke der Zettel mit den ausgezählten Stimmen überbracht wurde. Im Saal herrschte eine ungewohnte Stille. Dietmar Woidke saß mit ernstem Gesicht in der ersten Reihe der SPD – zwischen den anderen Abgeordneten. Als die Präsidentin dann die Zahl der 47 Stimmen verkündete, die für Woidke votierte, blieb dieser ungerührt, wippte nur leicht mit dem Kopf vor und zurück, als ob er erst verstehen wollte, was das Ergebnis bedeutet.

Zunächst, dass die Wahl gelungen ist und der 58-Jährige Lausitzer erneut zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. 45 Stimmen im 88-köpfigen Landtag hätten für die nötige absolute Mehrheit ausgereicht. Allerdings hat die künftige Koalition aus SPD, CDU und Grünen 50 Sitze. Das heißt, es gibt aller Voraussicht nach drei Abweichler in den eigenen Reihen, die nicht für Woidke gestimmt hatten.

2014 stimmte die Koalition komplett für Woidke

Das ist deshalb wahrscheinlich, weil es auch 37 Nein-Stimmen gab, genau so viele Abgeordnete der Oppositionsfraktionen saßen im Saal. Und es gab drei Enthaltungen, die dann dem Koalitionslager zuzurechnen wären. Gern hätte Woidke – wie bei der Wahl 2014 – die volle Punktzahl der eigenen Koalition eingefahren, doch das gelang diesmal nicht.

Es ist ein Dämpfer für ihn, der ihm signalisiert, dass bereits zum Start nicht alle in der Koalition hinter sich versammeln konnte. Offenbar finden nicht alle Abgeordneten in der neuen Koalition uneingeschränkt gut, was die Verhandler zustande gebracht haben. Möglich ist, dass sich einzelne Abgeordnete bei der Regierungsbildung mehr ausgerechnet hatten. Nicht ausgeschlossen wird auch, dass der eine oder andere in der CDU noch eine offene Rechnung hat oder mit dem Kurs der eigenen Partei nicht klar kommt. Zuletzt hatte die CDU auf dem Landesparteitag ein Bild der Zerrissenheit abgegeben. Die Wertkonservativen, die auch mit fünf, sechs Leuten in der Fraktion sitzen, mussten herbe Wahlschlappen hinnehmen.

Dieses Dreier-Bündnis ist ein Novum in Brandenburg

Woidke ließ sich von diesem Abstimmungsverhalten nicht beirren und verwies später am Rande der Landtagssitzung auf die „geheime Wahl“, die das schließlich gewesen sei und da sei eben alles möglich.

Seine Bestätigung im Amt, die dann doch spannender wurde als von den meisten Koalitionären gedacht, war der eigentliche Schlusspunkt: Von nun an ist das neue Dreier-Bündnis in Brandenburg, über das sieben Wochen lang verhandelt wurde und dem alle drei Parteien zustimmen mussten, unter Dach und Fach. Eine solche Koalition gab es noch nie. Die erste Koalition mit drei Partnern ist sie aber nicht. Von 1990 bis 1994 regierten SPD, FDP und Bündnis 90. Es folgte ein SPD-Alleinregierung und anschließend jeweils zehn Jahre Rot-Schwarz und Rot-Rot.

Auch Woidkes Ehefrau war mit dabei

Es folgten anschließend die üblichen Zeremonien, die bei der Neubildung von Regierungen üblich sind. Der neue Ministerpräsident wurde von der Landtagspräsidentin vereidigt. Anschließend überreichte Woidke in einem extra geschmückten Fraktionssaal – blauer Hintergrund, rechts und links rot-weiße Brandenburg-Fahnen – seinen zehn neuen Ministern die Ernennungsurkunden. Es wurde parteiübergreifend viel umarmt und geherzt, man kennt sich schließlich aus den langen Verhandlungsrunden. Es wurden viele Blumensträuße verteilt und Fotos geschossen, auch Woidkes Ehefrau Susanne und seine Tochter nahmen an dem kleinen Akt teil. Danach ging der Tross erneut in den Plenarsaal, wo die zehn Minister – fünf von der SPD, drei von der CDU und zwei von den Grünen – ihren Amtseid ablegen mussten.

Nur zwei Amtschefs bleiben auf ihren Posten

Wenig später fand in der Staatskanzlei die erste Sitzung des Kabinetts statt. Es ist Woidkes drittes Kabinett nach 2013 und 2014. Doch noch nie nahmen so viele neue Minister neben ihm Platz wie diesmal. Nur zwei Ressortchefs blieben im Amt: die beiden SPD-Minister Jörg Steinbach (Wirtschaft) und Britta Ernst (Bildung). Kathrin Schneider wechselte von Infrastruktur in die Staatskanzlei, wo der Chefposten einen Ministerrang erhielt.

Regierungserfahrung hat bereits Finanzministerin Katrin Lange ( SPD), die Staatssekretärin für Inneres war sowie davor für Infrastruktur. Von der Bundesebene kommen die beiden CDU-Minister. Michael Stübgen (Inneres) war parlamentarischer Staatssekretär im Bundesagrarministerium und Guido Beermann (Infrastruktur) Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium.

Ohne jede Regierungserfahrung sind fünf Minister. Die beiden Grünen Ursula Nonnemacher und Axel Vogel waren Fraktionschefs im Landtag. Die neue Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) war Bundestagsabgeordnete. Susanne Hoffmann, die neue Justizministerin der CDU, war zuvor Generalstaatsanwältin.

Von Igor Göldner