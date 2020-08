Potsdam

In Brandenburg will die Koalition stärker gegen rechtsextremistische Tendenzen im Öffentlichen Dienst vorgehen. Danach wird die Einführung eines sogenannten Verfassungstreue-Checks für Bedienstete geprüft, den Innenminister Michael Stübgen (CDU) vor Kurzem ins Spiel gebracht hatte.

Werden extremistische Tendenzen festgestellt, müssten grundsätzlich alle möglichen dienstrechtlichen Maßnahmen ausgeschöpft werden, um Schaden am Vertrauen in den Öffentlichen Dienst abzuwenden, heißt es in einem gemeinsamen Papier von SPD, CDU und Grüne, das am Dienstag vorgestellt wurde. Darin enthalten sind 20 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus, die die Landesregierung umsetzen soll. Der Landtag soll dieses Papier am Donnerstag beschließen.

Der Innenminister soll zunächst einen Plan vorlegen, wie eine solche Zuverlässigkeitsprüfung aussehen könnte. Sowohl Bewerber für den Öffentlichen Dienst sollen geprüft werden, als auch „anlassbezogen“ öffentlich Bedienstete.

Die Grünen hatten sich bisher kritisch gegenüber einem Verfassungstreue-Check geäußert. Fraktionschef Benjamin Raschke sagte, es handele sich zunächst um einen „Prüfauftrag“ an den Innenminister. Es könne durchaus Bereiche wie bei der Polizei geben, wo eine solche Überprüfung sinnvoll sei.

In dem Papier wird auch der Aufbau eines staatlichen Aussteigerprogramms für Rechtsextreme angekündigt. Bislang gibt es nur solche Programme von zivilgesellschaftlichen Einrichtungen.

Von Igor Göldner