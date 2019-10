Kenia-Koalition schnürt Milliarden-Paket – auf Pump

Potsdam

Paukenschlag bei den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg: Mit einem Investitionsprogramm in Höhe von einer Milliarden Euro wollen SPD, CDU und Grüne in der neuen Landesregierung Digitalisierung, Wohnungsbau, soziale Infrastruktur, umweltfreundliche Verkehrsmittel und Klimaschutz voranbringen.

Das haben die Spitzen der drei Parteien, die gerade über der Endredaktion des Koalitionsvertrags brüten, am Dienstag erklärt. Das Programm wird über neue Schulden finanziert, soll über die Dauer von zehn Jahren laufen und ist als Sondervermögen des Landes angelegt. Das heißt: Es soll unabhängig vom Rest des Landeshaushalts sein.

Digitalisierungsschub für Verwaltung und Kliniken

Zum Größenvergleich: Derzeit umfasst der jährliche Landeshaushalt rund zwölf Milliarden Euro pro Jahr, davon wird etwa eine Milliarde für Investitionen ausgegeben – der große Rest zum Beispiel für Gehälter. Das neu angekündigte zehn-Jahres-Programm entspricht also dem Investitionsvolumen eines Haushaltsjahres.

Umgerechnet stünden also 100 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich bereit für Projekte wie die Verbesserung des Mobilfunknetzes, die Reaktivierung eingestellter Bahnstrecken, genossenschaftlichen Wohnungsbau sowie die energetische Sanierung von Gebäuden, den Bau von Kitas und Schulen sowie die Anschaffung von neuen Straßenbahnen und umweltfreundlichen Bussen. Ministerspräsident Dietmar Woidke ( SPD) nannte als ein wichtiges Aufgabenfeld die Modernisierung der Krankenhäuser im Land und die Ausweitung der Telemedizin. Auch die Umstellung der Gemeindeverwaltungen auf digitale Verfahren soll gefördert werden.

Die Verhandlungsführer der künftigen Koalitionäre erklärten, zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben dürfe das Land neue Schulden nicht scheuen. Schließlich sei die Zinssituation nie günstiger gewesen – und werde es wohl auch in absehbarer Zeit nicht mehr. Derzeit kann sich der Staat Geld praktisch zum Nulltarif leihen.

Gesetz soll noch 2019 durchs Parlament

Um sich den Milliardenkredit bewilligen zu lassen, müssen sich die Koalitionäre sputen. Denn am 1. Januar 2020 tritt die in der Verfassung festgeschriebene Schuldenbremse in Kraft, ab diesem Zeitpunkt wäre eine solche Kreditaufnahme verfassungswidrig. Also soll das Investitionspaket bis Ende Dezember durchs Parlament gepeitscht werden.

Die Schuldenbremse war im Zuge der Förderalismusreform Anfang 2009 beschlossen worden und untersagt den Ländern mit gewissen Ausnahmen eine staatliche Neuverschuldung. Die Staatsverschuldung in Deutschland lag damals weit über dem Maastricht-Kriterium der EU. Damals lagen die Zinssätze für geliehenes Geld allerdings noch bei gut vier Prozent. Seither haben sich die Länder und der Bund erheblich entschuldet – dank guter Steuereinnahmen und Niedrigzins-Rekorden.

Paket soll unabhängig von regulärem Haushalt sein

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Koalitionäre unabhängig von dem jetzt vorgestellten Programm angekündigt, die Ausgaben des Landes um 600 Millionen Euro für die Dauer von fünf Jahren zu erhöhen. Dazu soll es 2020 einen Nachtragshaushalt geben – unter anderem, um die Zahl der Polizisten zu erhöhen und mittelfristig alle Kindergarten-Jahre für Eltern beitragsfrei zu gestalten. Das jetzt angekündigte Investitionsprogramm soll mit diesen Aufgaben nicht vermischt werden und läuft auch haushaltstechnisch getrennt.

Im ersten Quartal 2020 will die Regierung Ideen aus den Regionen sammeln. Laut Koalitionsspitzen wird bewusst eine „Bottom-up“-Ansatz (von unten nach oben) gewählt. Laut CDU-Chef Michael Stübgen werde nicht „aus dem Elfenbeinturm“ heraus entschieden, was gut für die Regionen sei, sondern die Vorschläge müssten aus den Orten und Kreisen kommen.

Reaktion auf Debatte um „abgehängte Regionen“

Wie Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen bestätigten, greift das Ausgaben-Paket das Thema der mutmaßlich „abgehängten Regionen“ in den Außengebieten des Landes auf. Gleichzeitig sollen Speckgürtel-Gemeinden, die unter „Wachstumsschmerzen“ wie fehlendem Wohnraum, verstopften Straßen oder zu kleinen Schulen leiden, bedacht werden. Die zusätzliche Milliarde soll außerdem den Regionen im Norden, Osten und Westen des Landes zeigen, dass die Landesregierung angesichts des teuren Strukturwandels in der Lausitz die anderen Gegenden nicht vergessen hat.

Der Landkreistag Brandenburg begrüßte in einer ersten Stellungnahme die Ausgaben-Offensive. Aus Sicht der Landkreise sei das Paket der „absolut richtige Weg, jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen“, sagte der Präsident des Landkreistages, Wolfgang Blasig ( SPD). Der Landrat von Potsdam-Mittelmark gehört derSPD-Verhandlungsgruppe zur Bildung der neuen Landesregierung an. Die Investitionen seien geeignet, auf längere Sicht zu finanziellen Entlastungen zu führen, sagte Blasig: Wenn die Gemeinden mit guten Schulen und Kitas, erstklassigen Krankenhäusern und funktionierenden Verkehrsverbindungen punkten könnten, zögen mehr Menschen nach Brandenburg, zahlten dort Steuern und kurbelten den Konsum an, so Blasig.

Idee stammt von der CDU

Die Idee für ein solches Investitionspaket stammt laut Teilnehmerangaben von der CDU. Der Schritt ist dennoch eine Überraschung. Im Sondierungspapier von SPD, CDU und Grünen hatte es unter dem Überschrift „Haushaltssituation“ noch geheißen: „Ziel ist es, keine neuen Schulden aufzunehmen, sondern bestehende Verbindlichkeiten abzubauen.“ Allerdings gefolgt von dem Nachsatz: „Gleichzeitig wollen wir in Infrastruktur, Bildung/Wissenschaft und Klimaschutz investieren.“

Scharfe Kritik vom Noch-Finanzminister

Noch-Finanzminister Christian Görke (Linke) kritisiert das Vorgehen der künftigen Koalitionäre scharf. „Einigermaßen fassungslos nehme ich zur Kenntnis, dass die neue Koalition aus SPD, CDU und Grünen beabsichtigt, die unglaubliche Summe von einer Milliarde Euro aufzunehmen“, so Görke. Es sei deutschlandweit einzigartig, kurz vor Inkrafttreten der Schuldenbremse noch einmal Schulden in der genannten Höhe zu machen. Er halte das für „eine Kurzschlusshandlung –so, als gäbe es kein Morgen.“ Nun werde sichtbar, dass „der Preis für die Kenia-Koalition nicht enkelgerecht“ sei, sagte Görke. Die Koalition habe offenbar „keine Skrupel, ihre Vorhaben auf Pump zu finanzieren.“

Die künftigen Koalitionäre hätten sich übernommen mit ihren Versprechungen. Die Kosten für Verbesserungen in Kitas, Pflege, Hochschulen, Straßenbau, Krankenhäusern, innerer Sicherheit und anderen Bereichen übersteigen bei weitem die zunächst angegebenen 600 Millionen Euro bis 2024. Schon deshalb glaube die Koalition, sich zusätzliches Geld besorgen zu müssen.

CDU war 2015 noch vehement gegen Schuldenmachen

„Das sind dieselben Leute, denen die Schuldenbremse in Brandenburg nicht scharf genug gestaltet werden konnte“, echauffiert sich Görke. Ausgerechnet die CDU habe der Linken immer vorgehalten, nicht mit Geld umgehen zu können. Dabei habe noch kein Finanzminister zu Beginn einer Legislaturperiode in Brandenburg derart viel Geld zur Verfügung gehabt wie der künftige. In der Rücklage des Landes befänden sich zwei Milliarden Euro. In der Regierungszeit von Rot-Rot seien fast eine Milliarde Euro Schulden abgebaut worden – derzeit hat Brandenburg Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 17 Milliarden Euro.

Tatsächlich hat die CDU noch 2015 die Schuldenbremse vehement verteidigt. „Die Schuldenbremse soll die Bürger vor einer Politik schützen, die Aufgaben nur zulasten künftiger Generationen zu lösen vermag“, sagte damals der finanzpolitische Sprecher Steeven Bretz.

Von Ulrich Wangemann