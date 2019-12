Land soll weitere Schulschließungen verhindern – aber wie lange?

Potsdam

Auch in den kommenden Jahren soll es in Brandenburg keine Schulschließungen geben. Die neue rot-schwarz-grüne Landesregierung soll Vorkehrungen dafür treffen, dass alle derzeitigen Schulstandorte aufrecht erhalten werden. Einen entsprechenden Antrag brachten die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grüne am Dienstag in den Landtag ein. Damit soll der Zugang zu Bildungsangeboten in allen Regionen des Landes gesichert werden, heißt es in dem Papier.

Damit soll ein Moratorium fortgesetzt werden, das vor anderthalb Jahren mit großer Mehrheit im Landtag beschlossen worden war. Damals hatten Schulen in Glöwen ( Prignitz) und Neutrebbin ( Märkisch-Oderland) wegen fehlender Mindestschülerzahlen ums Überleben gekämpft.

Das heißt aber nicht, dass alle Schulen eigenständig bleiben. So soll geprüft werden, ob kleine Schulstandorte künftig als Filiale oder Außenstellen weiterbetrieben werden. Oberschulen sollen in Zukunft im Einzelfall auch einzügig sein dürfen, wenn es nicht genügend Schüler für Parallelklassen gibt.

„Es geht insbesondere darum, kleine Schulen zu erhalten“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn. Das Motto sei „kurze Wege für kurze Beine“. Deswegen müssten auch kleine Schulen auf dem Land erhalten und weiterentwickelt werden.

„Wir reagieren damit unter anderem auf die demografische Entwicklung, die in den Regionen allerdings unterschiedlich verläuft“, ergänzte die bildungspolitische Sprecherin, Katja Poschmann ( SPD).

Linke fordert Aktionsplan

Die Fraktionschefin der Linken, Kathrin Dannenberg, übte dagegen scharfe Kritik an dem Papier. „Die neue Koalition ist viel zu kurz gesprungen. Ich hätte mehr erwartet“, sagte sie. Es sei zwar richtig, den Zugang zu Bildungsangeboten in allen Regionen zu sichern. Das allein reiche nicht aus.

Zu einem guten Bildungsangebot gehört laut Dannenberg auch der Kampf gegen den Lehrermangel, der Einsatz von „Seiteneinsteigern“ und die Einstellung von mehr Schulsozialarbeitern und Schulkrankenschwestern. Dannenberg forderte die Landesregierung auf, einen Aktionsplan vorlegen, „um guten Unterricht in allen Schulformen in allen Regionen abzusichern“.

CDU : Brauchen dringend neue Lehrer

Nötig sei es, endlich alle Akteure an einen Tisch zu holen, wie Gewerkschaften, Lehrerverbände, Universitäten, hob die Linken-Politikerin hervor. Außerdem solle erneut eine Demografiekommission eingesetzt werden, da schon jetzt über die Schulstruktur nach dem Jahr 2030 nachgedacht werden müsse. Prognosen sehen einen deutlichen Rückgang der Schülerzahlen in den kommenden Jahren vor.

Aus Sicht der CDU braucht das Land dringend neue Lehrer. Im öffentlichen Dienst habe es viele Jahre keine Neueinstellungen gegeben, sagte Fraktionschef Jan Redmann. „Deshalb hat sich die Alterspyramide bei Lehrern ungleichmäßig entwickelt.“ Es werde in den nächsten Jahren 400 neue Stellen geben. Das habe sich die neue Koalition vorgenommen. Dabei gehe es auch um zusätzliche Sozialarbeiter sowie Personal zur Entlastung von Lehrern.

Von Torsten Gellner und Igor Göldner