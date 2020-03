Brandenburgs Grüne kritisieren SPD-Ministerin Lange wegen scharfer Töne in Flüchtlingspolitik

Potsdam

Die Äußerungen der brandenburgischen Finanz- und Europaministerin Katrin Lange ( SPD) über einen schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik haben zu Ärger in der rot-schwarz-grünen Koalition geführt. Die Grünen übten am Donnerstag scharfe Kritik an der SPD-Ministerin und forderten umgehend ein klärendes Gespräch innerhalb der Koalition.

Die Landesvorsitzende der Grünen, Julia Schmidt, sagte der MAZ, sie sei von den Aussagen „überrascht“ worden. Ministerin Lange vertrete darin eine Position, „mit der sie die CDU am rechten Rand noch überholt“. Die SPD müsse jetzt klären, ob das die offizielle Position der Landespartei ist.

Ministerin Lange warnte vor falschen Signalen an Flüchtlinge

Lange hatte am Mittwoch angesichts der Eskalation an der türkisch-griechischen Grenze erklärt, dass illegale Grenzdurchbrüche keinesfalls zu einem dauerhaften Aufenthalt in Europa führen dürften und forderte zusätzliche Grenzschutz- und Polizeieinheiten. Zugleich warnte die SPD-Ministerin, die auch stellvertretende Landesvorsitzende ist, vor „falschen Signalen“ an Flüchtlinge. Solche Signale würden eine „neuerliche massive Migrationsbewegung nur noch ermuntern statt verhindern“. Auch erteilte sie der Forderung der Grünen-Bundesparteispitze nach neuen pauschalen Aufnahmekontingenten eine klare Absage. Das habe schon 2015 nicht funktioniert, betonte Lange.

Grünen-Chefin Schmidt sagte, ihre Partei lehne eine schärfere Flüchtlingspolitik ab. „Wir stehen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Das bedeutet, Menschen auf der Flucht in Not zu helfen und bereit zu sein, diese Menschen in Deutschland aufzunehmen.“

Das Ganze soll nun ein Nachspiel in der SPD/ CDU/Grünen-Koalition haben, die seit gut 100 Tagen im Amt ist. „Wir werden uns möglichst schnell in der Koalition darüber unterhalten müssen“, sagte Grünen-Chefin Schmidt.

SPD-Fraktionschef zum Lange-Papier: „Kein Kommentar“

Auch während der SPD-Klausur in Briesen ( Oder-Spree) hatten Langes Aussagen nach Auskunft von Teilnehmern teils für Irritationen gesorgt. Besonders der scharfe Ton löste bei einigen Sozialdemokraten Unmut aus; andere wiederum begrüßten die Aussagen, wollten aber nichts von einem Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik wissen.

Fraktionschef und SPD-Generalsekretär Erik Stohn wollte sich zum Lange-Papier nicht äußern. Er sagte nur allgemein, dass Humanität in der Flüchtlingspolitik zu den Grundwerten der SPD gehörten. Auf die Frage, ob er die Aussagen von Ministerin Lange für angemessen halte, sagte Stohn nur vielsagend: „Kein Kommentar.“

Dem Vernehmen nach hatten sich am Mittwoch nach Bekanntwerden des Lange-Papiers Fraktionschef Stohn und Staatskanzleichefin Katrin Schneider um Schadensbegrenzung bemüht und versucht, die Grünen milde zu stimmen, die empört reagiert hatten. Regierungssprecher Florian Engels verbreitete eine Erklärung, in der sich die Landesregierung zumindest offen für die Aufnahme von Flüchtlingen zeigte, was allerdings nur mit Zustimmung des Bundesinnenministeriums gehe. Der Regierungssprecher zollte überdies der bundesweiten Initiative von Städten wie Potsdam Respekt, zusätzlich Kinder und junge unbegleitete Geflüchtete aufzunehmen.

Scharfe Kritik von der Linken-Opposition

Die oppositionelle Linke hatte Ministerin Lange bereits am Mittwoch scharf kritisiert. Diese gebe „im Namen der Koalition die Menschlichkeit auf“, sagte Fraktionschef Sebastian Walter der MAZ „Sie zieht Mauern hoch, wo Menschen Hilfe brauchen.“ Co-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg sagte, es lägen „Welten“ zwischen der Position der Ministerin und der des Potsdamer SPD-Stadtchefs Mike Schubert. Der war kürzlich selbst in einem Flüchtlingslager und setzt sich für die Aufnahme von Kindern aus Flüchtlingslagern in deutschen Kommunen ein.

Von Igor Göldner