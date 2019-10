Kenia-Koalition will Kita-Beiträge abschaffen – aber nur für ein weiteres Jahr

Potsdam

Die rot-schwarz-grüne Kenia-Koalition will die Kita-Beiträge in Brandenburg für ein weiteres Jahr abschaffen. Darüber soll zwischen den drei Partnern Einigkeit herrschen, wie die MAZ aus Koalitionskreisen erfuhr. Derzeit ist das letzte Kita-Jahr vor der Schule kostenfrei. Damit würden Eltern für die letzten zwei der sechs Kita-Jahre keine Beiträge zahlen müssen. Eine vollständige Befreiung von Kita-Kosten – wie in Berlin – ist danach nicht vorgesehen. Zugleich soll die Qualität an Kitas verbessert und der Betreuungsschlüssel erhöht werden.

Am Mittwochnachmittag wollen die Spitzen der Koalition ihre Ergebnisse zu den Themen Bildung, Kita, Wissenschaft und Kultur vorstellen. Dazu hatte die entsprechende Arbeitsgruppe Vorschläge unterbreitet.

400 neue Lehrerstellen geplant

Im Wahlkampf hatte sich die SPD dafür ausgesprochen, die Beitragsfreiheit für Kinder ab dem dritten Lebensjahr „schrittweise“ abzuschaffen. Eine solch weitreichende Forderung hatten CDU und Grüne nicht erhoben. Sie hatten gefordert, die Verbesserung der Kita-Qualität durch die Einstellung von zusätzlichen Erziehern nicht aus dem Blick zu verlieren. Darauf hatte jüngst auch der Kita-Monitor der Bertelsmann-Stiftung verwiesen. Demnach fehlen in Brandenburg 8200 Erzieher, um die Betreuungsschlüssel in den märkischen Kitas kindgerecht zu gestalten.

Einig sind sich die drei Verhandlungspartner offenbar auch darin, dass 400 neue Lehrer-Stellen geschaffen werden – unter anderem Sonderpädagogen.

Die Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher hatte im Vorfeld erklärt: „Die komplett kostenfreie Kita – das werden wir wahrscheinlich in dieser siebten Wahlperiode nicht vollständig erreichen können.“ Es werde einfach darum gehen, was finanzierbar sei.

Linke warnt SPD vor Wortbruch

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte sich zum Auftakt der Verhandlungsrunde am Mittwoch zuversichtlich gezeigt: „Wir werden uns heute gut einigen.“ Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen strebt den Ausbau der Betreuung und eine Beitragsfreiheit in Stufen an, ist aber der Ansicht, dass zuerst die Betreuungssituation verbessert müsse.

Im Wahlprogramm der SPD hieß es: Nach der Beitragsfreiheit für Vorschulkinder und Familien mit geringen Einkommen solle der übrige Kindergartenzeitraum ab dem dritten Lebensjahr schrittweise beitragsfrei werden – und zwar noch in der neuen Wahlperiode. Linksfraktionschefin Kathrin Dannenberg warnte die SPD davor, ein Wahlversprechen zu brechen.

Von Igor Göldner