Kenia-Koalition will stärker Ostdeutsche berücksichtigen

Potsdam

Es wird ernst für die Kenia-Koalition: Die Hauptverhandlungsgruppe (HV) mit den Spitzen von SPD, CDU und Grünen will am Montag in Potsdam erste wichtige inhaltliche Entscheidungen treffen. Auf dem Tisch liegen unter anderem die Themen Landesentwicklung, ostdeutsche Interessen, „gutes Regieren“ und Europa. Dazu hat die Arbeitsgruppe 6 ein Papier vorgelegt, das zuerst behandelt wird. Einiges davon ist zwischen den Partnern weiter strittig und muss in der großen Runde entschieden werden.Es gibt insgesamt sieben Arbeitsgruppen mit jeweils 15 Mitgliedern – fünf von jeder Partei.

Vorgenommen haben sich die Akteure eine „Strukturpolitik aus einem Guss“, die Grundlage für die weitere Entwicklung des Landes ist und dabei alle Bereiche der Landespolitik betrifft. Das ist auch der Grund, warum dieses Thema zuerst entschieden werden soll. Während die CDU auf „Entwicklungsachsen“ setzt, um Wachstumsimpulse ins ganze Land zu tragen, schwört die SPD auf ihre „Innovationskorridore“, die aus Berlin herausführen und Chancen für die Entwicklung der ganzen Metropolregion bieten sollen. Am Ende wollen alle wohl das gleiche, nur haben sie dafür unterschiedliche Begriffe.

Forderung nach mehr Repräsentanz von Ostdeutschen

Offen ist auch, welche Konsequenzen die Koalition aus der Ost-Debatte ziehen wird. Man ist sich zwar einig, dass Ostdeutsche in Führungspositionen „unterrepräsentiert“ sind. Aber wie diese „ Repräsentationslücke“ konkret geschlossen werden kann, ist bisher vage. Die Vorsitzende der Ost-Kommission der SPD, Frauke Hildebrandt, hofft, dass sich diese Selbstverpflichtung auch in der künftigen Landesregierung niederschlägt. „Wir gehen davon aus, dass die künftigen Koalitionäre ihren selbst gesteckten Zielen bei der Besetzung der Minister-Posten und anderer wichtiger Positionen gerecht werden“, sagte sie der MAZ und begrüßte es, dass dieses Thema so breit diskutier werde.

Frauke Hildebrandt ( SPD ) plädierte für „relative Ost-Quote“

Auch wenn eine „Ost-Quote“ offenbar nicht mehrheitsfähig ist, drängt die Kommissionschefin darauf, dies wenigstens als „relative Quote“ anzuerkennen. Das bedeutet: Bei gleicher Eignung sollen Personen mit ostdeutscher Vergangenheit bevorzugt werden. Als Beispiel, wo dies bereits Anwendung fand, wird Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD) genannt, die sich bei der Nominierung für das höchste Amt im Land in der SPD-Landtagsfraktion kurz nach der Wahl durchsetzen konnte. Musikwissenschaftlerin Liedtke (60) wurde in Weimar geboren und lebt in Rheinsberg.

Die Hauptverhandlungsrunde hat einen engen Zeitplan. Sie will in den kommenden eineinhalb Wochen fast täglich zusammenkommen. Pro Tag sollen die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe behandelt werden. Die letzte Arbeitsgruppe ist die für Haushalt und Finanzen, die alle vereinbarten Projekte auf ihre Finanzierbarkeit prüfen muss. In den vergangenen Tagen waren Vertreter dieser Arbeitsgruppe mit dem Chef Mike Bischoff, Fraktionschef der SPD, an der Spitze im Finanzministerium, um einen „Kassensturz“ vorzunehmen, der zu Beginn der Legislaturperiode nötig ist. Der Blick auf die Zahlen, so verlautete, sorgte dabei eher für Ernüchterung. Die Zeit des Geldausgebens, wie noch unter Rot-Rot, ist unwiederbringlich vorbei. Das dicke Finanzpolster, die angesparte sogenannte Rücklage, die bei knapp zwei Milliarden Euro liegt, soll danach schon 2021 mehr oder weniger verbraucht sein. Das senkt die Spielräume der Kenia-Parteien, die alle im Wahlkampf Versprechungen gemacht haben, die sie nun in der Regierung umsetzen wollen.

Steuerschätzung weniger rosig

Ein Teil der Rücklagen wird bereits in diesem Jahr ausgegeben, wie die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge von rund 40 Millionen Euro. Diese Entscheidung, noch von Rot-Rot, dürfte Kenia wohl kaum zurückschrauben können, zumal auch die CDU dafür war. Auch wird damit gerechnet, dass die nächste Steuerschätzung weniger rosig ausfallen wird als erwartet.

Spannend wird auch, ob sich die Dreier-Koalition für den Umzug des Wissenschaftsministeriums nach Cottbus durchringt, wie es Ministerpräsident Dietmar Woidke vor der Wahl versprochen hatte. Dafür erntete er viel Protest. Die CDU fordert indes ein eigenständiges „Lausitz-Ministerium“. SPD-Wahlsieger Woidke soll daran aber daran festhalten wollen, obgleich die zuständige Arbeitsgruppe dagegen votierte.

Von Igor Göldner